Гладков рассказал о строительных и ремонтных работах в четырёх медучреждениях

Posted 14 февраля, 09:59
Published 14 февраля, 09:59
Modified 14 февраля, 10:01
Updated 14 февраля, 10:01
Так, в регионе появится абсолютно новая детская поликлиника № 3. Её строят в Белгороде в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
На общей площади объекта (6 тыс. квадратных метров) рабочие уже смонтировали окна, кровлю и систему отопления, а в данный момент занимаются фасадом. Всё оборудование в поликлинику уже приобретено — его завезут в здание сразу после окончания работ.
В настоящее время рабочие ждут ответа от водоканала по сетям водоснабжения. Всего в поликлинике смогут принимать до 550 пациентов.
Добавим, что сроки ввода в эксплуатацию поликлиники № 3 переносили.
Необходимость в новом месте приёма пациентов возникла из-за плохо состояния места, где в настоящее время находится поликлиника. Из-за того, что медучреждение расположено на первых этажах МКД, внутри появился неприятный запах, исходящий из канализации дома. Из-за этого также пришлось изменить маршрутизацию пациентов.
Также в областном центре в рамках тех же проектов продолжается реконструкция поликлиники № 1. С 1970 года в здании не проводили капитальный ремонт, поэтому проведение работ необходимо.
Ремонт пройдёт с несколько этапов: сначала в порядок приведут одно крыло, а затем — в другом. Такая система позволяет улучшить состояние здания, но и не прекращать приём пациентов. Завеершить работы планируется до конца текущего года.
Кроме того, в регионе продолжается строительство больницы скорой медицинской помощи в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». В учреждении площадью 43 тыс. «квадратов» смогут принимать 400 пациентов.
Здание могут ввести в эксплуатацию в ближе к 2029 году. На строительные работы федеральное правительство выделило 6 млн рублей. Ещё 10 млн возьмут из областного бюджета.
В рамках того же проекта проводится капремонт поликлиники № 7. Планируется изменить планировку всех помещений, заменить кровлю и сети и смонтировать пандус для инвалидов. Завершить ремонт также хотят к концу этого года.