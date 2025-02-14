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Posted 14 февраля, 09:59

Published 14 февраля, 09:59

Modified 14 февраля, 10:01

Updated 14 февраля, 10:01

Строительство медучреждения в Белгороде

Гладков рассказал о строительных и ремонтных работах в четырёх медучреждениях

14 февраля 2025, 09:59
Фото: областное правительство. Строительство медучреждения в Белгороде
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Хорошие новости
Глава региона посетил несколько медицинских учреждений, которые в данный момент строят и ремонтируют. Об итогах проверки сообщили в областном правительстве.

Так, в регионе появится абсолютно новая детская поликлиника № 3. Её строят в Белгороде в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На общей площади объекта (6 тыс. квадратных метров) рабочие уже смонтировали окна, кровлю и систему отопления, а в данный момент занимаются фасадом. Всё оборудование в поликлинику уже приобретено — его завезут в здание сразу после окончания работ.

В настоящее время рабочие ждут ответа от водоканала по сетям водоснабжения. Всего в поликлинике смогут принимать до 550 пациентов.

Добавим, что сроки ввода в эксплуатацию поликлиники № 3 переносили.

Необходимость в новом месте приёма пациентов возникла из-за плохо состояния места, где в настоящее время находится поликлиника. Из-за того, что медучреждение расположено на первых этажах МКД, внутри появился неприятный запах, исходящий из канализации дома. Из-за этого также пришлось изменить маршрутизацию пациентов.

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Также в областном центре в рамках тех же проектов продолжается реконструкция поликлиники № 1. С 1970 года в здании не проводили капитальный ремонт, поэтому проведение работ необходимо.

Ремонт пройдёт с несколько этапов: сначала в порядок приведут одно крыло, а затем — в другом. Такая система позволяет улучшить состояние здания, но и не прекращать приём пациентов. Завеершить работы планируется до конца текущего года.

Кроме того, в регионе продолжается строительство больницы скорой медицинской помощи в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». В учреждении площадью 43 тыс. «квадратов» смогут принимать 400 пациентов.

Здание могут ввести в эксплуатацию в ближе к 2029 году. На строительные работы федеральное правительство выделило 6 млн рублей. Ещё 10 млн возьмут из областного бюджета.

В рамках того же проекта проводится капремонт поликлиники № 7. Планируется изменить планировку всех помещений, заменить кровлю и сети и смонтировать пандус для инвалидов. Завершить ремонт также хотят к концу этого года.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Поликлиники#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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