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Posted 14 февраля, 08:34

Published 14 февраля, 08:34

Modified 14 февраля, 08:36

Updated 14 февраля, 08:36

ЕР: Для учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты труда и нагрузки

ЕР: Для учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты труда и нагрузки

14 февраля 2025, 08:34
Фото: «Единая Россия», er.ru.
Партия выступает за справедливую зарплату и отказ от чрезмерной бюрократии в работе педагогов.
Фото: «Единая Россия», er.ru

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев отметил, что сегодня зарплаты учителей разнятся от региона к региону, и важная задача — сбалансировать оплату труда по всей стране, сообщает пресс-служба ER.ru.

— В соответствии с поручением Президента по итогам Послания в ряде регионов тестируется новая модель оплаты труда учителей. Со следующего года система будет внедряться повсеместно. Важно контролировать реализацию этой инициативы. И там, где необходимо, донастроить систему так, чтобы она отвечала потребностям учителей и системы образования в целом, — подчеркнул Владимир Якушев на заседании партийной комиссии по образованию и науке.

Фото: «Единая Россия», er.ru

В Стратегии развития образования необходимо предусмотреть конкретные механизмы и программы по созданию условий для эффективной работы учителей с детьми: разгрузить их от отчетности и бюрократических процедур.

— Для школьных учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, чтобы наиболее востребованные специалисты получали адекватное вознаграждение за свою работу. Могли по-настоящему достойно зарабатывать в школе, а не уходить в репетиторство, — считает Владимир Якушев.

Все чаще о необходимости повысить престиж профессии говорят эксперты. Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга убежден, что одно из главных мест в Стратегии должно отводиться педагогу.

— Отношения к профессии должно измениться. У педагога должен быть бесспорный авторитет в аудитории и в обществе. У педагога должен быть особый статус, он должен быть спокоен и сконцентрирован на работе, — написал эксперт в своем телеграм-канале.

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