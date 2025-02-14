ЕР: Для учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты труда и нагрузки

— В соответствии с поручением Президента по итогам Послания в ряде регионов тестируется новая модель оплаты труда учителей. Со следующего года система будет внедряться повсеместно. Важно контролировать реализацию этой инициативы. И там, где необходимо, донастроить систему так, чтобы она отвечала потребностям учителей и системы образования в целом, — подчеркнул Владимир Якушев на заседании партийной комиссии по образованию и науке.