Ефимов рассказал о строительстве 58 спортобъектов в Москве за 5 лет

Posted 14 февраля, 16:46
Published 14 февраля, 16:46
Modified 14 февраля, 16:46
Updated 14 февраля, 16:46
Новые спортивные комплексы появились во всех административных округах города.
Издание mos.ru информирует, что с 2020 года в столице России построили 58 спортивных сооружений общей площадью около 480 тысяч квадратных метров за счет инвестиций. В прошлом году было завершено строительство 11 новых спортивных объектов, общая площадь которых превышает 64 тысячи квадратных метров. Среди этих сооружений многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью около 33 тысяч квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Новокосино площадью более пяти тысяч квадратных метров и ледовый дворец «Кристалл» в «Лужниках», занимающий примерно 25 тысяч квадратных метров.
Новые спортивные объекты повышают разнообразие и доступность спортивного досуга для москвичей и гостей столицы, а также способствуют популяризации здорового образа жизни.
Министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в Южном Бутове в прошлом году был открыт новый спортивный комплекс, площадь которого превышает пять тысяч квадратных метров. Внутри него располагаются бассейны для детей и взрослых, банный комплекс, тренажерный зал, а также помещение для кроссфита. Кроме того, в Щербинке был построен спортивный комплекс под названием «Арена». В этом здании находятся ледовый каток, борцовский зал и три спортивных зала. Этот ледовый комплекс занимает площадь более пяти тысяч квадратных метров.
Контроль за строительством всех спортивных объектов осуществляет Мосгосстройнадзор. В процессе работы над строительством 11 спортивных комплексов сотрудниками Комитета государственного строительного надзора города Москвы было проведено около 90 выездных проверок.
По итогам этих проверок были выданы заключения, подтверждающие соответствие объектов требованиям проектной документации. После получения этих документов застройщики смогли ввести спортивные объекты в эксплуатацию. Самым крупным физкультурно-оздоровительным комплексом является объект, расположенный на Базовской улице на севере Москвы. Это четырехэтажное здание занимает площадь 14,3 тысячи квадратных метров и включает в себя спортивные залы и четыре бассейна, а также имеет парковку на 66 автомобилей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала 2011 года в городе построили более 320 спортивных объектов. 168 из них реализовали с привлечением инвестиций.