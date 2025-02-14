Ефимов рассказал о строительстве 58 спортобъектов в Москве за 5 лет

Министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в Южном Бутове в прошлом году был открыт новый спортивный комплекс, площадь которого превышает пять тысяч квадратных метров. Внутри него располагаются бассейны для детей и взрослых, банный комплекс, тренажерный зал, а также помещение для кроссфита. Кроме того, в Щербинке был построен спортивный комплекс под названием «Арена». В этом здании находятся ледовый каток, борцовский зал и три спортивных зала. Этот ледовый комплекс занимает площадь более пяти тысяч квадратных метров.