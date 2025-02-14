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Posted 14 февраля, 16:04

Published 14 февраля, 16:04

Modified 14 февраля, 16:06

Updated 14 февраля, 16:06

Последствия атаки ВСУ

Дроны ВСУ атаковали как минимум пять белгородских населённых пунктов, без раненых

14 февраля 2025, 16:04
Фото: 1MI. Последствия атаки ВСУ

Несколько украинских дронов снова атаковали белгородское приграничье

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Новости Белгорода
В нескольких населённых пунктах Белгородской области произошли атаки FPV-дронов, в результате которых повреждены автомобили и жилые дома, однако пострадавших нет.

В нескольких населённых пунктах региона произошла атака БПЛА украинских сил. В Мокрой Орловке Грайворонского муниципального округа автомобиль получил повреждения в результате атаки FPV-дрона, включая разбитые стёкла и повреждённый корпус.

В Тишанке Волоконовского района частные жилые дома также подверглись нападению, что стало причиной повреждений окон, крыш, стен и пристроек. В одном из домов взрыв полностью разрушил стену.

В Герасимовке Валуйского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом, пробив крышу и повредив автомобиль. Ещё один инцидент произошел в Репяховке Краснояружского района, где взорвавшийся дрон разбил лобовое стекло автомобиля.

В Муроме Шебекинского округа также была атака БПЛА, в результате которой были разбиты окна жилого дома, а также повреждена крыша и стоящий рядом автомобиль.

По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, а сведения о последствиях уточняются.

Кроме того, в Шебекинском районе сегодня беспилотник атаковал здание в Ржевке, а в Нежеголи дрон пробил крышу жилого дома и повредил хозяйственные строения и автомобиль.

Три обстрела произошли в селе Тишанка Волоконовского района. В результате осколки разрушили окна и нанесли повреждения фасадам местного административного здания, трем частным домам и торговому объекту. Также пострадала инфраструктура, и некоторые жители остались без электроэнергии.

В Грайвороне удар беспилотника повредил окна и забор частного жилья. В Шелаево Валуйского района взрыв FPV-дрона разбил стекла в доме и на кухне.

Кроме того, во время сегодняшнего обстрела в селе Кулешовка Красногвардейского района травмы получил один из местных жителей.

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области: что известно о последствиях?
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