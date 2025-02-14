Дроны ВСУ атаковали как минимум пять белгородских населённых пунктов, без раненых

Posted 14 февраля, 16:04
Published 14 февраля, 16:04
Modified 14 февраля, 16:06
Updated 14 февраля, 16:06
В нескольких населённых пунктах региона произошла атака БПЛА украинских сил. В Мокрой Орловке Грайворонского муниципального округа автомобиль получил повреждения в результате атаки FPV-дрона, включая разбитые стёкла и повреждённый корпус.
В Тишанке Волоконовского района частные жилые дома также подверглись нападению, что стало причиной повреждений окон, крыш, стен и пристроек. В одном из домов взрыв полностью разрушил стену.
В Герасимовке Валуйского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом, пробив крышу и повредив автомобиль. Ещё один инцидент произошел в Репяховке Краснояружского района, где взорвавшийся дрон разбил лобовое стекло автомобиля.
В Муроме Шебекинского округа также была атака БПЛА, в результате которой были разбиты окна жилого дома, а также повреждена крыша и стоящий рядом автомобиль.
По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, а сведения о последствиях уточняются.
Кроме того, в Шебекинском районе сегодня беспилотник атаковал здание в Ржевке, а в Нежеголи дрон пробил крышу жилого дома и повредил хозяйственные строения и автомобиль.
Три обстрела произошли в селе Тишанка Волоконовского района. В результате осколки разрушили окна и нанесли повреждения фасадам местного административного здания, трем частным домам и торговому объекту. Также пострадала инфраструктура, и некоторые жители остались без электроэнергии.
В Грайвороне удар беспилотника повредил окна и забор частного жилья. В Шелаево Валуйского района взрыв FPV-дрона разбил стекла в доме и на кухне.
Кроме того, во время сегодняшнего обстрела в селе Кулешовка Красногвардейского района травмы получил один из местных жителей.