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Posted 14 февраля, 14:40

Published 14 февраля, 14:40

Modified 14 февраля, 14:42

Updated 14 февраля, 14:42

Нейросеть DeepSeek сделала подборку подарков для парней и девушек на День всех влюблённых

Что подарить на День святого Валентина? Нейросеть DeepSeek помогает влюблённым

14 февраля 2025, 14:40
Фото: Изображение Midjourney. Нейросеть DeepSeek сделала подборку подарков для парней и девушек на День всех влюблённых

Китайская нейросеть DeepSeek предложила варианты подарков на 14 февраля

Не знаете, что подарить любимого человеку? Обратитесь за помощью к новому искусственному интеллекту! Главное, чтобы вам это потом не аукнулось.

Китайская нейросеть DeepSeek буквально сбила с ног всех своих конкурентов. Её хвалят за высокую производительность, умение искать и обрабатывать информацию, решать сложные задачи, и многое другое. О том, так ли это и стоит ли слепо доверять всему, что пишет DeepSeek, журналисты Бел.Ру рассказывали в этом материале. Но как или где новая «нейронка» может утвердить свои позиции? Конечно же, на самом сложном поле — поле любви.

Мы предложили искусственному интеллекту сделать подборку актуальных подарков для парней и девушек на главный праздник парочек — День святого Валентина. Вот, что он предложил.

Для девушек:

  1. Набор косметики или уходовых средств: универсальный вариант, по мнению DeepSeek. Подобные праздничные наборы с красивой упаковкой магазины как раз начинают продавать в преддверии 14 февраля.
  2. Персонализированные украшения: подарки для девушек должны быть эмоциональными. Бижутерия или драгоценные браслеты, кольца или подвески с гравировкой, например, датой знакомства или инициалами станут прекрасным памятным презентом.

  3. Фотокнига с совместными воспоминаниями: это может быть альбом с лучшими моментами отношений влюблённых, оформленный вручную или специалистами в этой области.

  4. Сертификат на СПА-процедуры: ещё один идеальный способ выразить свою заботу о человеке, считает ИИ, — оплатить любимому или любимой расслабляющий массаж, поход в сауну или уходовые процедуры.

  5. Портативный фотопринтер: он сможет печатать фотографии прямо со смартфона, что подойдёт для создания «мгновенных воспоминаний». Отличное дополнение к вышеупомянутой фотокниге.

  6. Карта звездного неба: изображения созвездий в знаменательную дату, например, день первой встречи возлюбленных, резко стали популярны несколько лет назад и пользуются спросом у дарителей до сих пор.

  7. Цветы в необычном формате: если подарить букет цветов кажется уже слишком скучным, DeepSeek предлагает преподнести букет из сладостей, съедобные композиции или вечный цветок в колбе.

  8. Умное кольцо: почти как smart-часы, но функционал у украшения более узкий. Такой гаджет будет не только украшать женскую руку, но и отслеживать параметры сна и здоровья.

  9. Мастер-класс по живописи или керамике: совместное творчество поможет укрепить связь и оставит памятный сувенир.

  10. Проектор для домашнего кинотеатра: это не только подарок, но и креативное свидание. На проекторе можно включить романтические фильмы и смотреть их весь вечер со своей половинкой.

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Для парней:

  1. Беспроводные наушники или портативная колонка: парням DeepSeek предлагает скорее прагматичные подарки, чем эмоциональные. Наушники и колонка отлично подойдут для любитей послушать музыку или людей, которые ведут активный образ жизни. В приоритете, отмечает нейросеть, модели с шумоподавлением или водонепроницаемостью.

  2. Сертификат на экстремальный досуг: прыжок с парашютом, картинг, полёт в аэротрубе или урок стрельбы из арбалета — всё это отлично подойдёт для любителей острых ощущений. Или на случай, если возлюбленный подарил плохой подарок, а может и совсем забыл о Дне святого Валентина.

  3. Алкогольный набор: для тех, кто предпочитает проводить досуг в спокойной обстановке, с бокалом горячительного. Это может быть элитный виски, крафтовое пиво или целый набор для приготовления коктейлей с тематическим декором.

  4. Спортивные аксессуары: чтобы партнёр поддерживал форму, искусственный интеллект советует подарить ему гантели, фитнес-браслет, турник или боксерские перчатки.

  5. Парные кулоны или браслеты: предварительно стоит поинтересоваться у любимого человека, носит ли он украшения.

  6. Автомобильные гаджеты: автолюбителям точно понравятся термокружка с подогревом, держатель для телефона или стильный чехол на руль.

  7. Набор инструментов или мультитул: практичный подарок для мастера на все руки. Например, складной нож или многофункциональная отвёртка.

  8. Игровая консоль или аксессуары: настоящие геймеры оценят ретроприставку с классическими играми или качественную беспроводную мышь для компьютерных игр.

  9. Вязаный шарф или термоноски ручной работы: хоть скоро и потеплеет, но сделанная своими руками вещь будет греть сильно и много лет.

  10. Билеты на концерт или спортивное мероприятие: всё-таки впечатления, подытоживает DeepSeek, ценнее материальных вещей.

Ответы DeepSeek
Ответы DeepSeek
Ответы DeepSeek
Ответы DeepSeek. Фото: bel.ru
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