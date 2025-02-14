Что подарить на День святого Валентина? Нейросеть DeepSeek помогает влюблённым

Posted 14 февраля, 14:40
Published 14 февраля, 14:40
Modified 14 февраля, 14:42
Updated 14 февраля, 14:42
Китайская нейросеть DeepSeek буквально сбила с ног всех своих конкурентов. Её хвалят за высокую производительность, умение искать и обрабатывать информацию, решать сложные задачи, и многое другое. О том, так ли это и стоит ли слепо доверять всему, что пишет DeepSeek, журналисты Бел.Ру рассказывали в этом материале. Но как или где новая «нейронка» может утвердить свои позиции? Конечно же, на самом сложном поле — поле любви.
Мы предложили искусственному интеллекту сделать подборку актуальных подарков для парней и девушек на главный праздник парочек — День святого Валентина. Вот, что он предложил.
Фотокнига с совместными воспоминаниями: это может быть альбом с лучшими моментами отношений влюблённых, оформленный вручную или специалистами в этой области.
Сертификат на СПА-процедуры: ещё один идеальный способ выразить свою заботу о человеке, считает ИИ, — оплатить любимому или любимой расслабляющий массаж, поход в сауну или уходовые процедуры.
Портативный фотопринтер: он сможет печатать фотографии прямо со смартфона, что подойдёт для создания «мгновенных воспоминаний». Отличное дополнение к вышеупомянутой фотокниге.
Карта звездного неба: изображения созвездий в знаменательную дату, например, день первой встречи возлюбленных, резко стали популярны несколько лет назад и пользуются спросом у дарителей до сих пор.
Цветы в необычном формате: если подарить букет цветов кажется уже слишком скучным, DeepSeek предлагает преподнести букет из сладостей, съедобные композиции или вечный цветок в колбе.
Умное кольцо: почти как smart-часы, но функционал у украшения более узкий. Такой гаджет будет не только украшать женскую руку, но и отслеживать параметры сна и здоровья.
Мастер-класс по живописи или керамике: совместное творчество поможет укрепить связь и оставит памятный сувенир.
Проектор для домашнего кинотеатра: это не только подарок, но и креативное свидание. На проекторе можно включить романтические фильмы и смотреть их весь вечер со своей половинкой.
Беспроводные наушники или портативная колонка: парням DeepSeek предлагает скорее прагматичные подарки, чем эмоциональные. Наушники и колонка отлично подойдут для любитей послушать музыку или людей, которые ведут активный образ жизни. В приоритете, отмечает нейросеть, модели с шумоподавлением или водонепроницаемостью.
Сертификат на экстремальный досуг: прыжок с парашютом, картинг, полёт в аэротрубе или урок стрельбы из арбалета — всё это отлично подойдёт для любителей острых ощущений. Или на случай, если возлюбленный подарил плохой подарок, а может и совсем забыл о Дне святого Валентина.
Алкогольный набор: для тех, кто предпочитает проводить досуг в спокойной обстановке, с бокалом горячительного. Это может быть элитный виски, крафтовое пиво или целый набор для приготовления коктейлей с тематическим декором.
Спортивные аксессуары: чтобы партнёр поддерживал форму, искусственный интеллект советует подарить ему гантели, фитнес-браслет, турник или боксерские перчатки.
Парные кулоны или браслеты: предварительно стоит поинтересоваться у любимого человека, носит ли он украшения.
Автомобильные гаджеты: автолюбителям точно понравятся термокружка с подогревом, держатель для телефона или стильный чехол на руль.
Набор инструментов или мультитул: практичный подарок для мастера на все руки. Например, складной нож или многофункциональная отвёртка.
Игровая консоль или аксессуары: настоящие геймеры оценят ретроприставку с классическими играми или качественную беспроводную мышь для компьютерных игр.
Вязаный шарф или термоноски ручной работы: хоть скоро и потеплеет, но сделанная своими руками вещь будет греть сильно и много лет.
Билеты на концерт или спортивное мероприятие: всё-таки впечатления, подытоживает DeepSeek, ценнее материальных вещей.