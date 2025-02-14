Что подарить на День святого Валентина? Нейросеть DeepSeek помогает влюблённым

Набор косметики или уходовых средств: универсальный вариант, по мнению DeepSeek. Подобные праздничные наборы с красивой упаковкой магазины как раз начинают продавать в преддверии 14 февраля.

Персонализированные украшения: подарки для девушек должны быть эмоциональными. Бижутерия или драгоценные браслеты, кольца или подвески с гравировкой, например, датой знакомства или инициалами станут прекрасным памятным презентом.

Фотокнига с совместными воспоминаниями: это может быть альбом с лучшими моментами отношений влюблённых, оформленный вручную или специалистами в этой области.

Сертификат на СПА-процедуры: ещё один идеальный способ выразить свою заботу о человеке, считает ИИ, — оплатить любимому или любимой расслабляющий массаж, поход в сауну или уходовые процедуры.

Портативный фотопринтер: он сможет печатать фотографии прямо со смартфона, что подойдёт для создания «мгновенных воспоминаний». Отличное дополнение к вышеупомянутой фотокниге.

Карта звездного неба: изображения созвездий в знаменательную дату, например, день первой встречи возлюбленных, резко стали популярны несколько лет назад и пользуются спросом у дарителей до сих пор.

Цветы в необычном формате: если подарить букет цветов кажется уже слишком скучным, DeepSeek предлагает преподнести букет из сладостей, съедобные композиции или вечный цветок в колбе.

Умное кольцо: почти как smart-часы, но функционал у украшения более узкий. Такой гаджет будет не только украшать женскую руку, но и отслеживать параметры сна и здоровья.

Мастер-класс по живописи или керамике: совместное творчество поможет укрепить связь и оставит памятный сувенир.