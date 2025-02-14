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Posted 14 февраля, 07:05

Published 14 февраля, 07:05

Modified 14 февраля, 07:05

Updated 14 февраля, 07:05

Подскажем, что подарить вашим любимым мужчинам

Что подарить на 23 февраля: идеи подарков на любой вкус и бюджет

14 февраля 2025, 07:05
Фото: ru.freepik.com. Подскажем, что подарить вашим любимым мужчинам

Белгородцам подсказали, какой подарок лучше сделать мужчинам 23 февраля

Сюжет
Праздник
Ищете идеальный подарок на 23 февраля? Мы подобрали идеи для каждого: от папы до коллег. Порадуйте своих близких и найдите подарок на любой вкус.

Что подарить на 23 февраля папе?

23 февраля — отличный повод поздравить любимого папу. Хороший подарок должен быть практичным, полезным и, конечно, отражать его интересы. Вот семь идей, которые точно подойдут:

  • технологичный аксессуар — умные часы или другие гаджеты, которые помогут следить за здоровьем;
  • подарок для здоровья — массажная подушка для расслабления мышц и снятия болей;
  • практичный подарок — автомобильный холодильник для дачи или рыбалки;
  • подарок для уюта — электрический камин, который создаст атмосферу тепла и уюта;
  • автомобильный подарок — автокомпрессор для быстрого ремонта колёс;
  • для хобби — эхолот для рыболовов или другие аксессуары, связанные с увлечениями;
  • для работы руками — универсальный инструмент, например, дрель-шуруповерт, для дачи и ремонта.

Подарки до тысячи рублей

  • кружка с подогревом — идеальный подарок для работающего отца;
  • книга по интересам — выберите книгу, которая соответствует хобби папы;
  • набор инструментов — полезный подарок для любителя ремонта;
  • спортивная бутылка для воды — стильный и практичный подарок для активного папы;
  • портативное зарядное устройство — удобный аксессуар для путешественников.
Если папа увлекается рыбалкой, можно подарить снасти для его хобби
Если папа увлекается рыбалкой, можно подарить снасти для его хобби. Фото: 1MI

Идеи подарков на 23 февраля мужу

23 февраля — отличный повод выразить любовь и уважение к супругу. Выбирая подарок, стоит учитывать его интересы и образ жизни. Вот несколько идей, которые помогут порадовать любимого мужа.

1. Гаджеты и техника

Мужчины любят технологии, поэтому новый гаджет станет отличным подарком. Рассмотрите:

  • умные часы — помогут следить за здоровьем и расписанием;

  • беспроводные наушники — подойдут для спорта и работы;

  • электробритва — сделает утренний уход проще;

  • портативная колонка — для музыки в любой обстановке.

2. Практичные подарки

Если супруг ценит полезные вещи, можно выбрать что-то из повседневных предметов:

  • набор инструментов — подойдут для дома или автомобиля;

  • кожаный ремень или кошелёк — стильные аксессуары;

  • термокружка — согреет любимые горячие напитки;

  • ортопедическая подушка — обеспечит здоровый сон.

3. Яркие впечатления

Эмоции запоминаются лучше, чем вещи, поэтому можно подарить:

  • путёвку на отдых — даже короткая поездка на выходные подарит новые впечатления;
  • билеты на концерт или матч — отличный способ провести время вместе;
  • полёт в аэротрубе или за штурвалом самолета — для любителей экстрима;
  • абонемент в СПА, баню или на массаж — чтобы расслабиться и восстановить силы.

4. Активный отдых

Если муж увлекается спортом, выберете:

  • спортивную одежду и обувь — подойдёт для тренировок;

  • фитнес-браслет — будет контролировать активность;

  • туристическое снаряжение — палатка, рюкзак, термос;

  • абонемент в спортзал или бассейн — станет отличным начинанием.

5. Хобби

Подарки, связанные с увлечениями мужа, всегда актуальны:

  • электронная книга — для любителей спокойного отдыха;

  • гитара или синтезатор — музыкантам;

  • набор для рыбалки — любителям природы.

Абонемент в спортзал — отличный подарок
Абонемент в спортзал — отличный подарок. Фото: 1MI

Что можно подарить на 23 февраля сыну?

День защитника Отечества — это возможность побаловать вашего сына, выбрать для него что-то, что понравится и будет полезно. Важно учитывать возраст, интересы и увлечения ребёнка. Вот несколько идей:

Маленькому сыну

  • набор для рисования — фломастеры, краски, карандаши или мелки помогут развить творческие способности малыша;

  • игрушка — конструктор, робот или набор для экспериментов;

  • проектор звёздного неба — превратит детскую комнату в настоящую галактику и создаст уютную атмосферу перед сном;

  • копилка — поможет научиться откладывать деньги и управлять финансами;

  • модель для сборки — позволит ребёнку создать собственную миниатюрную копию самолёта, машины или корабля.

Мальчику можно подарить конструктор
Мальчику можно подарить конструктор. Фото: 1MI

Сыну-подростку

  • подставка для ноутбука — улучшит эргономику и повысит комфорт во время работы за компьютером;

  • кресло-мешок — уютное место для отдыха, чтения или игр;

  • настольная игра — прекрасный повод собраться с друзьями и весело провести время;

  • спортивное снаряжение — гантели, эспандер или турник помогут поддерживать физическую форму;

  • бутылка для воды полезный аксессуар для тренировок и прогулок.

Взрослому сыну

  • бумажник — качественный аксессуар, который всегда пригодится;

  • термобельё — согреет в холодное время года;

  • ортопедическая подушка позаботится о здоровье и качестве сна;

  • коврик для мыши — можно выбрать стильную или ортопедическую модель для удобной работы за компьютером;

  • ланч-бокс — удобное решение для тех, кто предпочитает домашнюю еду на работе или в дороге.

Выбирая подарок, ориентируйтесь на увлечения сына, и тогда презент точно окажется полезным и приятным!

Ещё можно подарить коврик для мыши
Ещё можно подарить коврик для мыши. Фото: 1MI

Подарки на 23 февраля коллегам

Подарки коллегам на 23 февраля должны быть сдержанными, но при этом приятными и интересными. Подойдут подарки, которые не требуют излишних затрат, но при этом будут полезными.

Практичные подарки

Если хочется выбрать полезный подарок, обратите внимание на вещи, которые пригодятся в повседневной жизни:

  • термос или термокружка — незаменимая вещь для тех, кто любит горячие напитки в дороге или на работе;

  • внешний аккумулятор — поможет всегда оставаться на связи;

  • тапки для офиса — комфортный и практичный аксессуар для рабочих будней;

  • коврик для мыши — удобный подарок для комфортной работы за компьютером.

Символические сувениры

Если хочется сделать символичный, но запоминающийся подарок, можно рассмотреть:

  • кружку с оригинальной надписью — добавит настроения на рабочем месте;

  • настольный сувенир — песочные часы, антистресс-игрушка или необычная подставка для ручек;

  • набор элитного чая или кофе — универсальный подарок, который всегда пригодится.

Подарки с ноткой юмора

Если в коллективе ценят шутки, можно выбрать подарок с забавным подтекстом:

  • алкошахматы или настольная игра — для весёлых корпоративных встреч;

  • книга-тайник — оригинальный способ спрятать полезные мелочи;

  • фляга с тематической гравировкой — стильный подарок для любителей активного отдыха.

Выбор подарка зависит от статуса ваших коллег и отношения с ними
Выбор подарка зависит от статуса ваших коллег и отношения с ними. Фото: 1MI

Как отдыхаем на 23 февраля?

В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье. Это значит, что дополнительного выходного в феврале не будет. Вместо этого его перенесли на 8 мая, будут длинные выходные перед Днём Победы.

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