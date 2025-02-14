Что нового известно о ДТП со скорой в Белгороде и какое поручение дал Путин?

Предположительно, за рулём BMW был 31-летний Рамазан Гаджимурадов, который сейчас находится в московском госпитале. Его родственники ранее заявили, что готовы оказать помощь семьям погибших, но связываться пока опасаются из-за того, что белгородцы якобы могут быть агрессивно настроены.