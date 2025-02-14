Что нового известно о ДТП со скорой в Белгороде и какое поручение дал Путин?

Posted 14 февраля, 15:30
Published 14 февраля, 15:30
Modified 14 февраля, 15:30
Updated 14 февраля, 15:30
Появились новые подробности о том, что было после страшной аварии в Белгороде. Напомним, что 7 февраля иномарка на высокой скорости врезалась в карету скорой помощи. Погибли два фельдшера.
Муж одной из погибших заявил, что речи об агрессии не идёт. Муж второго фельдшера добавил, что кавказская диаспора пыталась выйти на связь, чтобы извиниться перед их семьёй.
Также стало известно, что в УМВД не ответили, кто был за рулём иномарки, а в следкоме заявили, что белгородские следователи уголовное дело не ведут.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Минобороны организовать помощь пострадавшим от обстрелов в Белгородской области по принципу «единого окна».
Кроме Белгородской области, такой же порядок помощи будет внедрён в Брянской и Курской областях. Ожидается, что меры начнут действовать до 1 апреля 2025 года, однако подробности пока не раскрыты.
Жители микрорайона Улитка удивились введению платы 37,5 рубля за техобслуживание подъездных дверей с экстренным доступом при ракетной опасности. При этом в группе микрорайона после шумихи в соцсетях и СМИ быстро изменили решение.
Михаил Бредихин, начальник управления Госжилнадзора Белгородской области, сообщил, что управляющая компания «УЭР „Улитка“» не планирует повышать плату за содержание и ремонт жилья.
Бредихин также отметил, что сумма могла быть увеличена по решению жильцов или договору, и порекомендовал обратиться в УГЖН при нарушениях.