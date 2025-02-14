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Posted 14 февраля, 15:30

Published 14 февраля, 15:30

Modified 14 февраля, 15:30

Updated 14 февраля, 15:30

ДТП со скорой в Белгороде остаётся главной темой уже неделю

Что нового известно о ДТП со скорой в Белгороде и какое поручение дал Путин?

14 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. ДТП со скорой в Белгороде остаётся главной темой уже неделю
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Итоги дня
Мужья погибших фельдшеров прокомментировали заявление родственницы предполагаемого виновника ДТП. Что ещё произошло в пятницу?

Попытки извинений от диаспоры?

Появились новые подробности о том, что было после страшной аварии в Белгороде. Напомним, что 7 февраля иномарка на высокой скорости врезалась в карету скорой помощи. Погибли два фельдшера.

Предположительно, за рулём BMW был 31-летний Рамазан Гаджимурадов, который сейчас находится в московском госпитале. Его родственники ранее заявили, что готовы оказать помощь семьям погибших, но связываться пока опасаются из-за того, что белгородцы якобы могут быть агрессивно настроены.

Муж одной из погибших заявил, что речи об агрессии не идёт. Муж второго фельдшера добавил, что кавказская диаспора пыталась выйти на связь, чтобы извиниться перед их семьёй.

Также стало известно, что в УМВД не ответили, кто был за рулём иномарки, а в следкоме заявили, что белгородские следователи уголовное дело не ведут.

С мужьями погибших в страшном ДТП в Белгороде медиков пыталась связаться диаспора
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Поручение Путина насчёт белгородцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Минобороны организовать помощь пострадавшим от обстрелов в Белгородской области по принципу «единого окна».

Кроме Белгородской области, такой же порядок помощи будет внедрён в Брянской и Курской областях. Ожидается, что меры начнут действовать до 1 апреля 2025 года, однако подробности пока не раскрыты.

Путин дал важное поручение правительству РФ и Минобороны насчёт Белгородской области
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Странная история в Улитке

Жители микрорайона Улитка удивились введению платы 37,5 рубля за техобслуживание подъездных дверей с экстренным доступом при ракетной опасности. При этом в группе микрорайона после шумихи в соцсетях и СМИ быстро изменили решение.

Михаил Бредихин, начальник управления Госжилнадзора Белгородской области, сообщил, что управляющая компания «УЭР „Улитка“» не планирует повышать плату за содержание и ремонт жилья.

Бредихин также отметил, что сумма могла быть увеличена по решению жильцов или договору, и порекомендовал обратиться в УГЖН при нарушениях.

Белгородцев хотели заставить платить за доступ в подъезд при ракетной опасности?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Подъезд#Белгород#Итоги дня#Микрорайон улитка#Диаспора
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