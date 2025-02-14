Белгородцы за январь лишились более 110 млн рублей из-за мошенников

Posted 14 февраля, 13:26
Published 14 февраля, 13:26
Modified 14 февраля, 13:26
Updated 14 февраля, 13:26
В январе мошенники похитили у белгородцев 113 миллионов рублей. В регионе за месяц зарегистрировано 260 преступлений, связанных с дистанционным хищением: 203 случая мошенничества, 56 краж и одно вымогательство, сообщили в УМВД.
Полиция напоминает, что нельзя сообщать свой СНИЛС или пароли, полученные через SMS. Мошенники могут представиться сотрудниками различных организаций (оператор связи, диспансера или пенсионного фонда), и запросить эти данные под предлогом обновления информации или получения услуг.
Если ваш профиль взломали, не следуйте указаниям аферистов. Не переводите деньги на «безопасные счета» или оформляйте кредиты. В случае кражи данных обращайтесь в МФЦ, полицию или на горячую линию «Госуслуг».
Напомним, что недавно приняли закон о «периоде охлаждения», который защищает граждан от мошенников, заставляющих брать кредиты. Вводится временная пауза при оформлении кредитов: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тыс. рублей и 48 часов — для более крупных сумм.