Белгородцы за январь лишились более 110 млн рублей из-за мошенников

Напомним, что недавно приняли закон о «периоде охлаждения», который защищает граждан от мошенников, заставляющих брать кредиты. Вводится временная пауза при оформлении кредитов: четыре часа — для сумм от 50 до 200 тыс. рублей и 48 часов — для более крупных сумм.