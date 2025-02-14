Белгородцы продолжат получать компенсацию за съём жилья? Ответил Гладков

Posted 14 февраля, 08:55
Published 14 февраля, 08:55
Modified 14 февраля, 08:55
Updated 14 февраля, 08:55
Вопрос о частичном покрытии аренды жилья тем, кому пришлось покинуть свой дом из-за обстрелов, сейчас стоит крайне остро. Дело в том, что официально эта помощь действует до 1 марта. В то же время некоторые чиновники называли и другой срок — до 31 марта.
Кому верить и будет ли продление этой поддержки, решила спросить местная жительница. Ей ответил губернатор Вячеслав Гладков.
«Компенсация будет действовать столько, сколько нужно нам с вами. Оперативная обстановка продолжает быть сложной, и пока мы не видим причин прекращать её (меру поддержки — прим. ред.)», — объяснил глава региона.
Добавим, что недавно эту помощь расширили: теперь компенсацию за съём жилья будут получать жители ещё нескольких населённых пунктов. Обычным семьям полагается выплата в размере 20 тыс. рублей, многодетным — 40 тыс. рублей.