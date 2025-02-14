Белгородцы продолжат получать компенсацию за съём жилья? Ответил Гладков

Вопрос о частичном покрытии аренды жилья тем, кому пришлось покинуть свой дом из-за обстрелов, сейчас стоит крайне остро. Дело в том, что официально эта помощь действует до 1 марта. В то же время некоторые чиновники называли и другой срок — до 31 марта.