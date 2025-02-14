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Posted 14 февраля, 08:55

Published 14 февраля, 08:55

Modified 14 февраля, 08:55

Updated 14 февраля, 08:55

Компенсацию продолжат выплачивать

Белгородцы продолжат получать компенсацию за съём жилья? Ответил Гладков

14 февраля 2025, 08:55
Фото: 1MI. Компенсацию продолжат выплачивать

Прекращать компенсацию за съём жилья в Белгородской области пока не планируют

Компенсация положена тем, кто не может жить дома из-за постоянных обстрелов.

Вопрос о частичном покрытии аренды жилья тем, кому пришлось покинуть свой дом из-за обстрелов, сейчас стоит крайне остро. Дело в том, что официально эта помощь действует до 1 марта. В то же время некоторые чиновники называли и другой срок — до 31 марта.

Кому верить и будет ли продление этой поддержки, решила спросить местная жительница. Ей ответил губернатор Вячеслав Гладков.

«Компенсация будет действовать столько, сколько нужно нам с вами. Оперативная обстановка продолжает быть сложной, и пока мы не видим причин прекращать её (меру поддержки — прим. ред.)», — объяснил глава региона.

Добавим, что недавно эту помощь расширили: теперь компенсацию за съём жилья будут получать жители ещё нескольких населённых пунктов. Обычным семьям полагается выплата в размере 20 тыс. рублей, многодетным — 40 тыс. рублей.

Будут ли в Белгородской области продлевать компенсацию за аренду жилья?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Компенсация#Аренда жилья#Белгород#Вячеслав Гладков
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