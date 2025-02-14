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Posted 14 февраля, 13:51

Published 14 февраля, 13:51

Modified 14 февраля, 13:51

Updated 14 февраля, 13:51

Снег возвращается в Белгородскую область

Белгородцы окажутся в снежном плену, а мороз не ослабит хватку? Что с погодой

14 февраля 2025, 13:51
Фото: 1MI. Снег возвращается в Белгородскую область

О снегопаде в грядущие выходные предупредили белгородцев

Сюжет
Погода
В выходные белгородцев ожидает снегопад. В отдельных районах температура опустится до -17 °С.

Уже грядущей ночью, 15-го числа, белгородцев ожидает туман и сильный снегопад. Днём осадки продолжатся, но с меньшей интенсивностью.

Погода в регионе в субботу будет облачной, но с прояснениями. Порывы юго-западного ветра не превысят 12 м/с, сообщили в региональном МЧС.

В Белгородской области завтра установится не очень сильный мороз, из-за чего возможно налипание мокрого снега. Так, в тёмное время суток в регионе будет -8…-3 °С, а в светлое -5…0 °С. В Белгороде -5…-3 °С и -4…-2 °С соответственно.

Во второй выходной день, 16 февраля, снег продолжится, но только в ночное время. Порывы ветра будут такими же, а температура будет значительно ниже.

По всей Белгородской области столбик термометра в ночь на воскресенье остановится на -17…-12 °С, а днём — на -12…-7 °С. В Белгороде ночью будет -15…-13 °С, а утром немного потеплеет до -9…-7 °С.

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