Белгородцы окажутся в снежном плену, а мороз не ослабит хватку? Что с погодой

Posted 14 февраля, 13:51
Published 14 февраля, 13:51
Modified 14 февраля, 13:51
Updated 14 февраля, 13:51
Уже грядущей ночью, 15-го числа, белгородцев ожидает туман и сильный снегопад. Днём осадки продолжатся, но с меньшей интенсивностью.
Погода в регионе в субботу будет облачной, но с прояснениями. Порывы юго-западного ветра не превысят 12 м/с, сообщили в региональном МЧС.
В Белгородской области завтра установится не очень сильный мороз, из-за чего возможно налипание мокрого снега. Так, в тёмное время суток в регионе будет -8…-3 °С, а в светлое -5…0 °С. В Белгороде -5…-3 °С и -4…-2 °С соответственно.
Во второй выходной день, 16 февраля, снег продолжится, но только в ночное время. Порывы ветра будут такими же, а температура будет значительно ниже.
По всей Белгородской области столбик термометра в ночь на воскресенье остановится на -17…-12 °С, а днём — на -12…-7 °С. В Белгороде ночью будет -15…-13 °С, а утром немного потеплеет до -9…-7 °С.