Белгородцы окажутся в снежном плену, а мороз не ослабит хватку? Что с погодой

В Белгородской области завтра установится не очень сильный мороз, из-за чего возможно налипание мокрого снега. Так, в тёмное время суток в регионе будет -8…-3 °С, а в светлое -5…0 °С. В Белгороде -5…-3 °С и -4…-2 °С соответственно.