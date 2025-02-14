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Posted 14 февраля, 17:00

Published 14 февраля, 17:00

Modified 14 февраля, 17:11

Updated 14 февраля, 17:11

Вынужденное переселение мирных жителей Белгородской области

Белгородцев отселят из хутора Высокий с компенсацией до 150 тысяч рублей

14 февраля 2025, 17:00
Фото: 1MI. Вынужденное переселение мирных жителей Белгородской области

В Белгородской области жителей ещё одного населённого пункта переселят

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Новости Белгорода
На заседании оперштаба в Белгородской области решено отселить жителей хутора Высокий с компенсацией от 15 до 150 тысяч рублей и поддержкой по аренде жилья.

На заседании оперштаба Белгородской области приняли решение об отселении жителей хутора Высокий Краснояружского района. По словам губернатора, программа переселения предусматривает выплату компенсаций в размере от 15 до 150 тысяч рублей, а также возможность получения допсредств на аренду жилья до момента полной компенсации за потерянно. Все детали программы, объявил Вячеслав Гладков, жители смогут узнать в региональном министерстве строительства, в областном правительстве или в администрации Краснояружского района.

В последний раз оперштаб объявлял об отселении мирных жителей и закрытия населённого пункта Белгородской области, когда вопрос касался Терезовки Шебекинского округа. Это было 22 января текущего года.

Жителей Терезовки отселят из села, а систему компенсаций за аренду ждут изменения
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#Татьяна Лукащева#Белгородская область#Россия#Новости Белгорода#Аренда жилья#Краснояружский район#Компенсации#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Отселение
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