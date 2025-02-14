Белгородцев отселят из хутора Высокий с компенсацией до 150 тысяч рублей

На заседании оперштаба Белгородской области приняли решение об отселении жителей хутора Высокий Краснояружского района. По словам губернатора, программа переселения предусматривает выплату компенсаций в размере от 15 до 150 тысяч рублей, а также возможность получения допсредств на аренду жилья до момента полной компенсации за потерянно. Все детали программы, объявил Вячеслав Гладков, жители смогут узнать в региональном министерстве строительства, в областном правительстве или в администрации Краснояружского района.