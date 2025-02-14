Белгородцев отселят из хутора Высокий с компенсацией до 150 тысяч рублей

Posted 14 февраля, 17:00
Published 14 февраля, 17:00
Modified 14 февраля, 17:11
Updated 14 февраля, 17:11
На заседании оперштаба Белгородской области приняли решение об отселении жителей хутора Высокий Краснояружского района. По словам губернатора, программа переселения предусматривает выплату компенсаций в размере от 15 до 150 тысяч рублей, а также возможность получения допсредств на аренду жилья до момента полной компенсации за потерянно. Все детали программы, объявил Вячеслав Гладков, жители смогут узнать в региональном министерстве строительства, в областном правительстве или в администрации Краснояружского района.
В последний раз оперштаб объявлял об отселении мирных жителей и закрытия населённого пункта Белгородской области, когда вопрос касался Терезовки Шебекинского округа. Это было 22 января текущего года.