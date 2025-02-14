Белгородцев хотели заставить платить за доступ в подъезд при ракетной опасности?

Posted 14 февраля, 12:19
Published 14 февраля, 12:19
Modified 14 февраля, 12:21
Updated 14 февраля, 12:21
Белгородцев, проживающих в микрорайоне Улитка, озадачило объявление в соцсети. В нём говорилось, что с 1 марта 2025 года в микрорайоне вводится абонентская плата за техобслуживание подъездных дверей с контроллерами в размере 37 рублей 50 копеек.
Горожан удивило, что эти расходы должны ложиться на собственников жилья.
Объявление вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Спустя время «нововведение» отменили.
Ситуацию разъяснил начальник управления Госжилнадзора Белгородской области Михаил Бредихин. Он пояснил, что управляющая компания «УЭР „Улитка“» не планирует повышение платы, а ООО «Импульс» не входит в её состав.
«Размер платы за услугу „Содержание и ремонт жилья“ собственникам помещений МКД, находящихся на обслуживании ООО „УЭР „Улитка“, увеличен не будет», — заявил Бредихин.
При этом он допустил, что плата могла быть увеличена ранее в рамках договора управления или решения жильцов на общем собрании. Он порекомендовал собственникам обратиться с письменным заявлением в УГЖН или через систему ГИС ЖКХ на «Госуслугах». Если обнаружатся нарушения, управляющей компании будет объявлено предостережение.
В начале января в Белгородской области зафиксировали более тысячи случаев, когда контроллеры на дверях подъездов не сработали при ракетной опасности. Власти разобрались с оператором системы. Губернатор призвал белгородцев сообщать о подобных сбоях.
При этом контроллеры на дверях подвалов многоквартирных домов устанавливать не планируется. По словам Вячеслава Гладкова, такая работа потребовала бы значительных финансовых вложений и согласования с собственниками, что делает реализацию практически невозможной.