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Posted 14 февраля, 12:19

Published 14 февраля, 12:19

Modified 14 февраля, 12:21

Updated 14 февраля, 12:21

Подъездные двери в белгородских МКД оснащены контроллерами

Белгородцев хотели заставить платить за доступ в подъезд при ракетной опасности?

14 февраля 2025, 12:19
Фото: 1MI. Подъездные двери в белгородских МКД оснащены контроллерами

Белгородцы пожаловались на странное объявление в микрорайоне Улитка

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Новости Белгорода
Сначала горожанам анонсировали новую плату за техобслуживание подъездных дверей с экстренным доступом во время ракетной опасности, но потом передумали.

Белгородцев, проживающих в микрорайоне Улитка, озадачило объявление в соцсети. В нём говорилось, что с 1 марта 2025 года в микрорайоне вводится абонентская плата за техобслуживание подъездных дверей с контроллерами в размере 37 рублей 50 копеек.

Горожан удивило, что эти расходы должны ложиться на собственников жилья.

Уведомление для жителей микрорайона
Уведомление для жителей микрорайона. Фото: скриншот из комментариев

Объявление вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Спустя время «нововведение» отменили.

Уведомление для жителей микрорайона
Уведомление для жителей микрорайона. Фото: скриншот из комментариев

Ситуацию разъяснил начальник управления Госжилнадзора Белгородской области Михаил Бредихин. Он пояснил, что управляющая компания «УЭР „Улитка“» не планирует повышение платы, а ООО «Импульс» не входит в её состав.

«Размер платы за услугу „Содержание и ремонт жилья“ собственникам помещений МКД, находящихся на обслуживании ООО „УЭР „Улитка“, увеличен не будет», — заявил Бредихин.

При этом он допустил, что плата могла быть увеличена ранее в рамках договора управления или решения жильцов на общем собрании. Он порекомендовал собственникам обратиться с письменным заявлением в УГЖН или через систему ГИС ЖКХ на «Госуслугах». Если обнаружатся нарушения, управляющей компании будет объявлено предостережение.

В начале января в Белгородской области зафиксировали более тысячи случаев, когда контроллеры на дверях подъездов не сработали при ракетной опасности. Власти разобрались с оператором системы. Губернатор призвал белгородцев сообщать о подобных сбоях.

При этом контроллеры на дверях подвалов многоквартирных домов устанавливать не планируется. По словам Вячеслава Гладкова, такая работа потребовала бы значительных финансовых вложений и согласования с собственниками, что делает реализацию практически невозможной.

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