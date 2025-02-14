Белгородцев хотели заставить платить за доступ в подъезд при ракетной опасности?

При этом он допустил, что плата могла быть увеличена ранее в рамках договора управления или решения жильцов на общем собрании. Он порекомендовал собственникам обратиться с письменным заявлением в УГЖН или через систему ГИС ЖКХ на «Госуслугах». Если обнаружатся нарушения, управляющей компании будет объявлено предостережение.