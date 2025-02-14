Белгородского медийщика Никиту Пармёнова признали иноагентом

В пятницу 14 февраля Министерство юстиции РФ традиционно обновило реестр иностранных агентов. Туда в этот раз вошёл белгородский медийщик Никита Пармёнов, который преподавал на журфаке БелГУ, но с начала СВО уехал из Белгородской области.