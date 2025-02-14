Белгородского медийщика Никиту Пармёнова признали иноагентом

Posted 14 февраля, 14:17
Published 14 февраля, 14:17
Modified 14 февраля, 14:19
Updated 14 февраля, 14:19
В пятницу 14 февраля Министерство юстиции РФ традиционно обновило реестр иностранных агентов. Туда в этот раз вошёл белгородский медийщик Никита Пармёнов, который преподавал на журфаке БелГУ, но с начала СВО уехал из Белгородской области.
Кроме самого физического лица, в ссылках на ресурсы новообращённого иноагента есть его личный Telegram-канал и городской паблик.
Также в этом году в иноагенты записали белгородца Максима Климова, который также занимался созданием контента, связанным с Белгородом, но живущий также заграницей.