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Posted 14 февраля, 14:17

Published 14 февраля, 14:17

Modified 14 февраля, 14:19

Updated 14 февраля, 14:19

Белгородского медийщика Никиту Пармёнова признали иноагентом

Белгородского медийщика Никиту Пармёнова признали иноагентом

14 февраля 2025, 14:17
Фото: Личные сосцсети иноагента.
Сюжет
Новости Белгорода
Ещё на одного уроженца Белгорода стало больше в реестре иноагентов Минюста. В последнее время Пармёнов вёл свои собственные новостные паблики.

В пятницу 14 февраля Министерство юстиции РФ традиционно обновило реестр иностранных агентов. Туда в этот раз вошёл белгородский медийщик Никита Пармёнов, который преподавал на журфаке БелГУ, но с начала СВО уехал из Белгородской области.

Кроме самого физического лица, в ссылках на ресурсы новообращённого иноагента есть его личный Telegram-канал и городской паблик.

Также в этом году в иноагенты записали белгородца Максима Климова, который также занимался созданием контента, связанным с Белгородом, но живущий также заграницей.

Белгородца Максима Климова внесли в список иноагентов
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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Белгород#Иноагенты
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