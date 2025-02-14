Белгородский студент создал финансовую пирамиду и обманул знакомых на 1,5 млн рублей

Posted 14 февраля, 11:09
Published 14 февраля, 11:09
Modified 14 февраля, 11:09
Updated 14 февраля, 11:09
Пятеро студентов Старого Оскола решили подзаработать, поэтому доверились своему 20-летнему знакомому и отдали ему свыше полутора миллиона рублей. Подозреваемый предлагал выгодное вложение с апреля по декабрь минувшего года.
При этом первое время студенты получали якобы заработанные на финансовой пирамиде средства, но затем перестали. А сам подозреваемый начал тратить полученные деньги на личные нужды.
Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Студенту грозит до 10 лет лишения свободы.