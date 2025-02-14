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Posted 14 февраля, 11:09

Published 14 февраля, 11:09

Modified 14 февраля, 11:09

Updated 14 февраля, 11:09

Подозреваемым в обмане стал студент

Белгородский студент создал финансовую пирамиду и обманул знакомых на 1,5 млн рублей

14 февраля 2025, 11:09
Фото: Изображение Midjourney. Подозреваемым в обмане стал студент
Сюжет
Мошенничество
Студент пообещал знакомым выгодное вложение, но потратил полученные деньги на себя.

Пятеро студентов Старого Оскола решили подзаработать, поэтому доверились своему 20-летнему знакомому и отдали ему свыше полутора миллиона рублей. Подозреваемый предлагал выгодное вложение с апреля по декабрь минувшего года.

При этом первое время студенты получали якобы заработанные на финансовой пирамиде средства, но затем перестали. А сам подозреваемый начал тратить полученные деньги на личные нужды.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Студенту грозит до 10 лет лишения свободы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Мошенничество#Новости Старого Оскола#Финансовая пирамида
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