Белгородских стоматологов перевели на полставки законно? Ответ прокуратуры

Posted 14 февраля, 14:15
Published 14 февраля, 14:15
Modified 14 февраля, 14:54
Updated 14 февраля, 14:54
Троих из четырёх зубных врачей в Разуменской поликлинике перевели на полставки. Как говорит руководство медучреждения, это стало вынужденной мерой из-за оттока населения в Белгородском районе. Врачи же утверждают, что их убедили подписать заявления, угрожая сокращениями.
За врачей «вписались» местные депутаты, но даже прокуратура не видит проблемы. Глава регионального минздрава Андрей Иконников пообещал разобраться в ситуации, провести проверку в ЦРБ.
Но, как заявила Бел.Ру депутат Екатерина Долгова, в комиссию, которая будет осуществлять проверку, включили руководителя стоматологической службы Белгородского района Владимира Евдокимова. Именно он, по рассказам стоматологов, настоял на переводе сотрудников на полставки.
Во время написания прошлого материала по теме журналисты направили запросы в министерство здравоохранения и прокуратуру. Ответы на все вопросы, интересующие редакцию, ещё не пришли, но у истории появилось продолжение.
Областная прокуратура отчиталась по итогам проведённой проверки (документ есть в распоряжении редакции Бел.Ру). Проверка проводилась совместно со специалистами государственной инспекции труда в Белгородской области.
Как сообщили в ведомстве, в стоматологическом отделении ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», по данным на 7 февраля 2025 года, работают 22 врача. В региональном министерстве здравоохранения заявили, что в больнице с конца 2023-го не выполняются плановые объёмы оказания медпомощи. Объёмы за описываемый период времени снизились на 17%. Напомним, что именно невыполнением плана обосновывали предложение перевести врачей на неполный рабочий день.
Трое врачей, утверждают в прокуратуре, «по собственному желанию приняли решение подать заявление для перевода на неполный рабочий день». Слова стоматологов о том, что на них якобы оказывали давление и грозили увольнением, не прокомментировали. Но отметили, что «работники с заявлениями о нарушении своих трудовых прав не обращались».
Сотрудников, согласно документу отчёта, пригласили в прокуратуру для дачи письменных объяснений, но те «под различными предлогами отказались являться».
Депутат Екатерина Долгова, отстаивающая интересы стоматологов, говорит, что всё обстояло иначе. Врачам с просьбой явиться в прокуратуру якобы позвонили в 07:00 утра. Они, сообщила редакции Бел.Ру Долгова, действительно не пошли, но двое из трёх дали комментарии по ситуации устно, по телефону, третья разговаривать отказалась.
Дефицита стоматологов в прокуратуре при этом не отмечают, как и фактов нарушения сроков и порядка оказания медицинской помощи местному населению. Поэтому и необходимости для принятия мер прокурорского реагирования на текущий момент тоже не видят. С остальными претензиями предложили обращаться в судебном порядке.
Аналогичную информацию представила прокуратура в ответе на запрос, который делала редакция Бел.Ру ранее. В ведомстве сообщили, что изучили ситуацию на предмет наличия возможных нарушений трудовых прав стоматологов, но ничего так и не нашли. Поэтому, со своей стороны, не видят причин вмешиваться.