Белгородских стоматологов перевели на полставки законно? Ответ прокуратуры

Как сообщили в ведомстве, в стоматологическом отделении ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ», по данным на 7 февраля 2025 года, работают 22 врача. В региональном министерстве здравоохранения заявили, что в больнице с конца 2023-го не выполняются плановые объёмы оказания медпомощи. Объёмы за описываемый период времени снизились на 17%. Напомним, что именно невыполнением плана обосновывали предложение перевести врачей на неполный рабочий день.