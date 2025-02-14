Белгородские полицейские больше 2,8 тыс. раз нарушали дисциплину в 2024 году

Posted 14 февраля, 06:50
Published 14 февраля, 06:50
Modified 14 февраля, 06:52
Updated 14 февраля, 06:52
В Белгородской области в УМВД работают 6833 человека, из них в отделах внутренних дел 5,6 тыс. Также в этом числе 202 человека — государственные служащие и чуть больше тысячи — работники. Всё это по состоянию на 1 января 2025 года.
Недоукомплектованность сотрудников с аттестацией составляет 6,5% или в абсолютных числах 363 человека.
Кроме того, за 2024 год сотрудники внутренних дел допустили 2,8 тыс. нарушений служебной дисциплины, что на 2,3% больше, чем в предыдущем отчётном периоде. Из нарушителей к дисциплинарной ответственности привлекли 699 человек, что, наоборот, меньше на 23,8%, чем за 2023 год.
За прошедший год в области прошло 132 публичных мероприятия, а протестных акций, несогласованных публичных мероприятий не проходило. Также в полиции отметили, что на общественных мероприятиях никто не задерживался.
Однако почти в 7 раз больше стало уголовных дел по террористическим статьям. Большая часть из них возбуждена из-за обстрелов ВСУ.