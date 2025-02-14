Белгородские полицейские больше 2,8 тыс. раз нарушали дисциплину в 2024 году

Кроме того, за 2024 год сотрудники внутренних дел допустили 2,8 тыс. нарушений служебной дисциплины, что на 2,3% больше, чем в предыдущем отчётном периоде. Из нарушителей к дисциплинарной ответственности привлекли 699 человек, что, наоборот, меньше на 23,8%, чем за 2023 год.