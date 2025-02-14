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Posted 14 февраля, 06:36

Published 14 февраля, 06:36

Modified 14 февраля, 08:37

Updated 14 февраля, 08:37

БПЛА

Белгородская область этой ночью пережила массированную атаку

14 февраля 2025, 06:36
Фото: Изображение Midjourney. БПЛА

В Белгородской области перехватили и уничтожили более 40 БПЛА

Также под удар попали Ростовская и соседняя Воронежская области.

Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Белгородской областью сбили 41 беспилотник. Всего над Россией перехватили и уничтожили 50 дронов. Оставшиеся обнаружили в Воронежской (пять) и Ростовской областях (четыре).

Известно, что ночью несколько БПЛА сбили в Старооскольском горокруге. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, предварительно, разрушений и жертв нет.

В Валуйском округе в селе Кукуевка погиб мужчина. Беспилотник сбросил снаряд на его дом. Также пострадали несколько домов и машин.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Минобороны#Ростовская область#Воронежская область#Атака ВСУ#БПЛА
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