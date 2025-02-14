Белгородская область этой ночью пережила массированную атаку

Posted 14 февраля, 06:36
Published 14 февраля, 06:36
Modified 14 февраля, 08:37
Updated 14 февраля, 08:37
Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Белгородской областью сбили 41 беспилотник. Всего над Россией перехватили и уничтожили 50 дронов. Оставшиеся обнаружили в Воронежской (пять) и Ростовской областях (четыре).
Известно, что ночью несколько БПЛА сбили в Старооскольском горокруге. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, предварительно, разрушений и жертв нет.
В Валуйском округе в селе Кукуевка погиб мужчина. Беспилотник сбросил снаряд на его дом. Также пострадали несколько домов и машин.