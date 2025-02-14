40% опрошенных белгородцев сталкивались с травлей, когда учились в школе

Posted 14 февраля, 08:39
Published 14 февраля, 08:39
Modified 14 февраля, 11:10
Updated 14 февраля, 11:10
SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения Белгорода, включая родителей школьников. Выяснилось, что 40% респондентов в школьные годы сталкивались с буллингом. Причём женщины чаще рассказывали о травле.
Однако чем старше участники опроса, тем реже они сталкивались с травлей: среди людей старше 45 лет таких оказалось 25%, а среди молодёжи до 35 лет — 50%. О случаях буллинга в отношении своих детей рассказали 26% опрошенных родителей.
В Госдуме готовят законопроект, который введёт официальное определение травли и обяжет школы сообщать о подобных инцидентах в комиссию по делам несовершеннолетних и полицию. Эту инициативу поддерживают 78% опрошенных белгородцев, среди родителей школьников — 70%.
Противники законопроекта уверены, что проблему можно решить на уровне школы, без вмешательства госорганов. Родители могут самостоятельно обсуждать ситуацию с одноклассниками своих детей.
Булллинг среди детей остаётся актуальной проблемой. Учителя белгородских школ могут следить за соцсетями учеников для оценки их эмоционального состояния и выявления конфликтов. В случае буллинга педагоги должны сообщить об этом руководству школы, а также провести беседы с участниками конфликта и их родителями. Восстановление репутации жертвы среди сверстников — ещё одна важная задача учителей. При этом педагоги не несут ответственности, если травля осталась незамеченной.