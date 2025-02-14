40% опрошенных белгородцев сталкивались с травлей, когда учились в школе

Булллинг среди детей остаётся актуальной проблемой. Учителя белгородских школ могут следить за соцсетями учеников для оценки их эмоционального состояния и выявления конфликтов. В случае буллинга педагоги должны сообщить об этом руководству школы, а также провести беседы с участниками конфликта и их родителями. Восстановление репутации жертвы среди сверстников — ещё одна важная задача учителей. При этом педагоги не несут ответственности, если травля осталась незамеченной.