Жалобы помогли? Белгородцам рассказали, когда спортивные секции станут бесплатными

Posted 13 февраля, 10:19
Published 13 февраля, 10:19
Modified 13 февраля, 10:19
Updated 13 февраля, 10:19
Юные белгородцы из многодетных семей, желающие посещать кружки в городских спорткомплексах, сделать этого не могут. Судя по словам одной жительницы, такой возможности нет ни в спорткомплексе «Сирень», ни в «Луче».
Однако выяснилось, что это ненадолго: уже с 1 марта планируется организовать бесплатные физкультурно-оздоровительные услуги в обоих спорткомплексах. Записаться на занятия можно по официальным номерам центров, отметила министр спорта региона Наталья Жигалова.
Напомним, что месяцем ранее губернатор Вячеслав Гладков ругал чиновницу за платные секции в бюджетных учреждениях. Позже с такой же проблемой в редакцию Бел.Ру обратилась одна белгородка.