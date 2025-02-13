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Posted 13 февраля, 10:19

Published 13 февраля, 10:19

Modified 13 февраля, 10:19

Updated 13 февраля, 10:19

Жалобы поступали в том числе от многодетных семей

Жалобы помогли? Белгородцам рассказали, когда спортивные секции станут бесплатными

13 февраля 2025, 10:19
Фото: Изображение Midjourney. Жалобы поступали в том числе от многодетных семей

С весны в двух спорткомплексах Белгорода появятся бесплатные кружки

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Новости Белгорода
После месяца жалоб от белгородцев в регионе наконец сделают бесплатные секции для детей. О появлении таких занятий сообщила министр спорта региона.

Юные белгородцы из многодетных семей, желающие посещать кружки в городских спорткомплексах, сделать этого не могут. Судя по словам одной жительницы, такой возможности нет ни в спорткомплексе «Сирень», ни в «Луче».

Однако выяснилось, что это ненадолго: уже с 1 марта планируется организовать бесплатные физкультурно-оздоровительные услуги в обоих спорткомплексах. Записаться на занятия можно по официальным номерам центров, отметила министр спорта региона Наталья Жигалова.

Напомним, что месяцем ранее губернатор Вячеслав Гладков ругал чиновницу за платные секции в бюджетных учреждениях. Позже с такой же проблемой в редакцию Бел.Ру обратилась одна белгородка.

Игнорируют требования и наживаются на детях? Что происходит в бюджетных секциях
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#Александра Склярова#Белгородская область#Сирень#Луч#Новости Белгорода#Белгород#Кружки#Наталья Жигалова#Секции#Бесплатные занятия
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