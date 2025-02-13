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Posted 13 февраля, 16:06

Published 13 февраля, 16:06

Modified 13 февраля, 16:06

Updated 13 февраля, 16:06

Заммэра Москвы Ефимов: В ЮАО построят жилье в целях реновации по программе КРТ

Заммэра Москвы Ефимов: В ЮАО построят жилье в целях реновации по программе КРТ

13 февраля 2025, 16:06
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В районе Москворечье-Сабурово российской столицы построят жилой квартал по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект решения о строительстве размещен на портале mos.ru. На неэффективно используемом участке в южной части города построят комфортный жилой квартал. Совокупная площадь квартир составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Планируется, что около тысячи столичных жителей будут обеспечены новым жильем.

Владимир Ефимов заявил, что в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы КРТ будет реорганизован участок земли площадью 1,39 гектара. Для достижения целей программы реновации и обеспечения других нужд города на месте устаревших объектов построят современный жилой квартал. Первые этажи новых зданий отдадут под магазины, кафе, рестораны и другие объекты инфраструктуры, организацией которых займется малый бизнес. Таким образом, в районе появится почти 170 рабочих мест. По оценкам специалистов, инвестиции в развитие площадки составят 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет достигать 65,5 миллиона рублей.

Участок находится недалеко от станции «Москворечье» второго Московского центрального диаметра, по адресу: Каширское шоссе, владение 76а. Также поблизости проходит Московский скоростной диаметр. Об этом сообщает mos.ru.

По информации, предоставленной министром правительства Москвы, руководителем столичного департамента горимущества Максимом Гаманом, в рамках проекта запланировано возведение 45,9 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Кроме того, проектом предусмотрено благоустройство и озеленение придомовой территории. В новом жилом квартале будут оборудованы игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха, что создаст сбалансированное городское пространство.

В соответствии с проектами комплексной застройки в столице возводят современные кварталы с комфортной городской средой. Жилплощади передают под заселение с готовой улучшенной отделкой. В квартирах устанавливают сантехнику, осветительные приборы, клеят обои и укладывают напольные покрытия. Поэтому жильцы могут не тратить время и финансовые средства на ремонт и сразу переехать в новую квартиру.

Благодаря программе КРТ в городе появляются многофункциональные кварталы. На месте бывших промзон и на неэффективно используемых участках строятся дороги, современное жилье и вся необходимая инфраструктура. На данный момент в Москве на общей площади около 4,2 тысячи гектаров реализуется 302 проекта КРТ. Работа осуществляется в соответствии с поручением мэра города Сергея Собянина.

#Общество
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