Заммэра Москвы Ефимов: В ЮАО построят жилье в целях реновации по программе КРТ

Владимир Ефимов заявил, что в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы КРТ будет реорганизован участок земли площадью 1,39 гектара. Для достижения целей программы реновации и обеспечения других нужд города на месте устаревших объектов построят современный жилой квартал. Первые этажи новых зданий отдадут под магазины, кафе, рестораны и другие объекты инфраструктуры, организацией которых займется малый бизнес. Таким образом, в районе появится почти 170 рабочих мест. По оценкам специалистов, инвестиции в развитие площадки составят 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект будет достигать 65,5 миллиона рублей.