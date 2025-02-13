«Выбирала спасать людей»: какой погибшую Ольгу Любимову запомнила её сестра?

Старшая сестра Ольги Любимовой рассказала, что о случившемся семья узнала утром. Об этом сообщили коллеги белгородки, которые приехали к ней домой после смены, закончившейся в семь утра. Их встретила 17-летняя дочь Ольги, Полина. Девушка сразу поехала к родителям мамы. Как вспоминает Анна, через час о смертельной аварии ей сообщил отец. Сама она находилась в Москве, как поделилась с журналисткой Бел.Ру ещё при первом звонке, в пятницу. Анна купила билет до Белгорода.