«Выбирала спасать людей»: какой погибшую Ольгу Любимову запомнила её сестра?

Posted 13 февраля, 09:39
Published 13 февраля, 09:39
Modified 13 февраля, 09:41
Updated 13 февраля, 09:41
Старшая сестра Ольги Любимовой рассказала, что о случившемся семья узнала утром. Об этом сообщили коллеги белгородки, которые приехали к ней домой после смены, закончившейся в семь утра. Их встретила 17-летняя дочь Ольги, Полина. Девушка сразу поехала к родителям мамы. Как вспоминает Анна, через час о смертельной аварии ей сообщил отец. Сама она находилась в Москве, как поделилась с журналисткой Бел.Ру ещё при первом звонке, в пятницу. Анна купила билет до Белгорода.
«Я была в шоке, потому что из всей семьи Ольга была самая младшая. Это было ужасно, шок, что вообще такое могло быть, потому что, когда ничего не предвещает беды, то это, конечно, очень страшная трагедия», — делится женщина.
Дочь Ольги, рассказывает её сестра дальше, решила пойти по стопам матери и сейчас учится в медицинском колледже, на втором курсе:
«Колледж находится рядом с местом трагедии. Тяжело ей там сейчас находиться. Пока что они учатся удалённо, если в колледж придётся ходить, то непонятно — как вообще. Очень тяжело ей».
Погибшая фельдшер часто работала на местах обстрелов, а в пандемию всегда была в первых рядах. Анна вспоминает, что и в трагедию 30 декабря Ольга не могла сидеть сложа руки. Она отправилась на место прилёта у универмага «Маяк», помогала раненым.
Много у сестры наград, рассказывает Анна журналистке Бел.Ру:
«Губернатор Белгородской области вручал ей благодарность за участие тогда, при 30 декабря. У неё есть также диплом первой степени как лучший фельдшер скорой помощи. У неё очень много различных грамот. Супруг её знает о достижениях больше всех. Вместо отдыха она выбирала работу — спасала людей».
Ольга работала не только в государственной СМП, но и в частной, потому что очень горела своей работой. По словам Анны, за 14 лет работы у сестры не было ни одного больничного, а на работу ходила «даже с температурой 39°С».
«Голова болит, спина, грыжа. Она просто не могла по-другому. Муж её ругал за то, что она себя не бережёт. Хотел, чтобы она хоть немножко отдохнула. А она говорит: „Некому работать“», — делится сестра Ольги Любимовой.
Правоохранительные органы свяжутся с ними, по словам Анны, после похорон. Чтобы держать семью в курсе всех событий.
Ольгу Любимову похоронили 11 февраля, Марину Паровышник — 10 февраля. Фельдшеры погибли 7 февраля в страшной аварии. На видеозаписях, на которые попало ДТП, видно, как BMW X7 на полном ходу и игнорируя красный свет врезается в карету скорой помощи, от чего та вмялась в стену. Женщины погибли. Водитель сильно пострадал. Ольга умерла сразу, а Марину доставили в горбольницу №2 в коме. Спасти её не удалось.
Двое пассажиров и водитель иномарки также пострадали. Двое уже пришли в сознание, на тот момент ещё один мужчина оставался в коме. Предположительный виновный — Рамазан Гаджимурадов. Сам мужчина проживает в Мурманской области, а зачем приехал в Белгородскую, неизвестно.
Диаспора заявила, что Гаджимурадов должен получить наказание за убийство Ольги и Марины, поэтому защищать его не собирается. Однако есть те, кто защищает мужчину.