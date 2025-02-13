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Posted 13 февраля, 14:19

Published 13 февраля, 14:19

Modified 13 февраля, 14:19

Updated 13 февраля, 14:19

Светлана Халеева

Вторая белгородская чиновница решила вступить в «Барс». Кто на этот раз?

13 февраля 2025, 14:19
Фото: страница Светланы Халеевой. Светлана Халеева

Глава ещё одного муниципалитета вступила в «Барс-Белгород»

Вторая чиновница решила перенять опыт бойцов батальона «Барс», поэтому вступила в их ряды.

В отряд «Барс-Белгород» решила вступить ещё одна чиновница. На этот раз ею стала глава Алексеевского округа Светлана Халеева.

Она объяснила, что, хоть муниципалитет, которым она руководит, и не приграничный, она хочет перенять нужный опыт, который поможет ей действовать в любых ситуациях. Именно поэтому чиновница решила ненадолго отправиться в батальон.

Также стало известно, что обязанности руководителя администрации муниципалитета временно перейдут к первому заместителю по АПК Алексею Горбатенко. Он будет заменять Халееву до её возвращения.

Напомним, что в «Барс-Белгород» вступали многие чиновники, в числе которых была и женщина — глава Красногвардейского района Галина Руденко. В среднем их служба не длилась больше двух месяцев.

Также в «Барсе» служили и другие белгородки.

Светлана Халеева стала главой Алексеевского округа в июле прошлого года. До этого она работала в Старооскольском горокруге.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Алексеевский горокруг#Светлана Халеева#Чиновница#Барс-Белгород
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