Вторая белгородская чиновница решила вступить в «Барс». Кто на этот раз?

Posted 13 февраля, 14:19
Published 13 февраля, 14:19
Modified 13 февраля, 14:19
Updated 13 февраля, 14:19
В отряд «Барс-Белгород» решила вступить ещё одна чиновница. На этот раз ею стала глава Алексеевского округа Светлана Халеева.
Она объяснила, что, хоть муниципалитет, которым она руководит, и не приграничный, она хочет перенять нужный опыт, который поможет ей действовать в любых ситуациях. Именно поэтому чиновница решила ненадолго отправиться в батальон.
Также стало известно, что обязанности руководителя администрации муниципалитета временно перейдут к первому заместителю по АПК Алексею Горбатенко. Он будет заменять Халееву до её возвращения.
Напомним, что в «Барс-Белгород» вступали многие чиновники, в числе которых была и женщина — глава Красногвардейского района Галина Руденко. В среднем их служба не длилась больше двух месяцев.
Также в «Барсе» служили и другие белгородки.
Светлана Халеева стала главой Алексеевского округа в июле прошлого года. До этого она работала в Старооскольском горокруге.