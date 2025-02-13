ВТБ раскрыл самую опасную схему мошенников в январе

Одной из наиболее заметных тенденций является рост числа фишинговых атак. В январе пользователи всё чаще сталкивались с поддельными онлайн-магазинами, которые предлагают товары по заманчивым ценам и предоставляют формальные документы, такие как фальшивые номера заказов и договоры-оферты. Однако после внесения оплаты мошенники прекращают общение, а сайт исчезает.