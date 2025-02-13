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Posted 13 февраля, 14:00

Published 13 февраля, 14:00

Modified 13 февраля, 14:00

Updated 13 февраля, 14:00

ВТБ раскрыл самую опасную схему мошенников в январе

ВТБ раскрыл самую опасную схему мошенников в январе

13 февраля 2025, 14:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мошенничество
В январе наблюдался значительный рост числа мошеннических схем, связанных с фишингом и обещаниями легкого заработка в сети, по сравнению с предыдущим месяцем.

Злоумышленники стали более активно прибегать к использованию фальшивых интернет-магазинов, сервисов доставки и ложных предложений о работе, скрывая вредоносные программы под видом оригинальных приложений, с целью выманить деньги у граждан России. Такие выводы сделали аналитики из ВТБ.

Фишинг: от фальшивых магазинов до обманных подписок

Одной из наиболее заметных тенденций является рост числа фишинговых атак. В январе пользователи всё чаще сталкивались с поддельными онлайн-магазинами, которые предлагают товары по заманчивым ценам и предоставляют формальные документы, такие как фальшивые номера заказов и договоры-оферты. Однако после внесения оплаты мошенники прекращают общение, а сайт исчезает.

Часто используются схемы, связанные с оплатой доставки. Клиенту отправляется ссылка на оплату через якобы официальные сервисы, но на самом деле это поддельные страницы, которые собирают данные карт, приводя к краже средств.

Также увеличилось число ситуаций с автоматическими подписками. Люди переходят по ссылкам на веб-сайты, предлагающие «бесплатный пробный период» для курсов, аналитики или развлечений. После ввода информации о платеже происходит автоматическое списание денег.

Финансовые обманы: инвестиции, лайки и опасные приложения

Также наблюдался значительный рост количества мошеннических схем, связанных с онлайн-заработком — на 50%. Одной из наиболее распространённых является обман с фальшивыми инвестициями. Потенциальным клиентам предлагают вложить свои средства в «перспективные активы» с обещанием высокой прибыли. Однако, как только деньги переведены, доступ к платформе блокируется.

Среди новых тенденций мошенничества — продвижение товаров на торговых площадках. Потенциальным жертвам предлагается оплачиваемая работа, включающая в себя оставление лайков, написание отзывов и бронирование отелей. После выполнения нескольких поручений требуется предоплата или покупка так называемого «доступа к платформе», после чего мошенники пропадают без следа.

В рамках другой формы обмана, связанной с трудоустройством, клиентам предлагается вакансия, но для начала работы они должны установить специальное приложение. В действительности это замаскированное вредоносное программное обеспечение, которое дает злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским данным.

Как предотвратить обман?

  • Избегайте ввода данных банковских карт на незнакомых или сомнительных веб-сайтах. Всегда проверяйте URL-адрес и читайте отзывы о сайтах, прежде чем вводить какую-либо информацию.
  • Не следуйте ссылкам, которые вам отправляют в мессенджерах и социальных сетях для оплаты товаров или доставки.
  • Будьте начеку, если вы встречаете предложения заработка, которые требуют предоплаты или установки программного обеспечения. Это, скорее всего, мошенничество.
  • Установите антивирусное программное обеспечение и не устанавливайте приложения из неизвестных источников. Это поможет защитить вас от вредоносного программного обеспечения и мошеннических атак.
  • Проверяйте ссылки перед переходом по ним. Например, в ВТБ Онлайн есть функция проверки подозрительных ссылок перед открытием, которая поможет вам убедиться в их безопасности.
  • Подключите услугу определителя номера, чтобы распознавать звонки мошенников и избегать общения с подозрительными номерами.
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мошенничество#Инвестиции#Безопасность#ВТБ#Белгород#Фишинг#Предоплата
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