ВТБ раскрыл самую опасную схему мошенников в январе

Posted 13 февраля, 14:00
Published 13 февраля, 14:00
Modified 13 февраля, 14:00
Updated 13 февраля, 14:00
Злоумышленники стали более активно прибегать к использованию фальшивых интернет-магазинов, сервисов доставки и ложных предложений о работе, скрывая вредоносные программы под видом оригинальных приложений, с целью выманить деньги у граждан России. Такие выводы сделали аналитики из ВТБ.
Одной из наиболее заметных тенденций является рост числа фишинговых атак. В январе пользователи всё чаще сталкивались с поддельными онлайн-магазинами, которые предлагают товары по заманчивым ценам и предоставляют формальные документы, такие как фальшивые номера заказов и договоры-оферты. Однако после внесения оплаты мошенники прекращают общение, а сайт исчезает.
Часто используются схемы, связанные с оплатой доставки. Клиенту отправляется ссылка на оплату через якобы официальные сервисы, но на самом деле это поддельные страницы, которые собирают данные карт, приводя к краже средств.
Также увеличилось число ситуаций с автоматическими подписками. Люди переходят по ссылкам на веб-сайты, предлагающие «бесплатный пробный период» для курсов, аналитики или развлечений. После ввода информации о платеже происходит автоматическое списание денег.
Также наблюдался значительный рост количества мошеннических схем, связанных с онлайн-заработком — на 50%. Одной из наиболее распространённых является обман с фальшивыми инвестициями. Потенциальным клиентам предлагают вложить свои средства в «перспективные активы» с обещанием высокой прибыли. Однако, как только деньги переведены, доступ к платформе блокируется.
Среди новых тенденций мошенничества — продвижение товаров на торговых площадках. Потенциальным жертвам предлагается оплачиваемая работа, включающая в себя оставление лайков, написание отзывов и бронирование отелей. После выполнения нескольких поручений требуется предоплата или покупка так называемого «доступа к платформе», после чего мошенники пропадают без следа.
В рамках другой формы обмана, связанной с трудоустройством, клиентам предлагается вакансия, но для начала работы они должны установить специальное приложение. В действительности это замаскированное вредоносное программное обеспечение, которое дает злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским данным.