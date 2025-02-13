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Posted 13 февраля, 12:04

Published 13 февраля, 12:04

Modified 13 февраля, 12:06

Updated 13 февраля, 12:06

На канале предупреждали о появлении БПЛА

В Шебекино закрывают канал с оповещениями о БПЛА? Белгородцы требуют разъяснений

13 февраля 2025, 12:04
Фото: Изображение Midjourney. На канале предупреждали о появлении БПЛА

Белгородцы просят не закрывать канал с оповещениями о БПЛА в Шебекино

Сюжет
Приграничье
Канал ранее рекламировал даже губернатор. Что произошло?

Началось всё с того, что канал «Информация по БПЛА Шебекино», который предупреждал жителей о возможных угрозах, объявил о прекращении работы с 1 марта. Администраторы заявили, что это решение якобы приняли «вышестоящие люди».

«Нам очень жаль, что нам вредит не противник, а вышестоящие люди, которым нужен отчёт не на деле, а на бумаге», — написали авторы канала.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков упоминал этот ресурс и делился ссылкой на него.

Жители после случившегося потребовали разъяснений по поводу возможного закрытия.

«Как можно закрыть деятельность ребят, которые отслеживают БПЛА в Шебекино? Кому вообще в голову пришла такая идея? У нас что, поменялась ситуация в лучшую сторону?» — пишет белгородка в комментариях на странице губернатора.

Другие пользователи отмечают, что информация из канала помогала водителям безопасно передвигаться по городу.

«С появлением чата БПЛА в Шебекино водители стали соглашаться возить продукты. Город живёт, пока его снабжают…» — написала местная жительница.

Видимо, просьбы шебекинцев дошли до адресата. Администраторы канала по БПЛА Шебекино уточнили, что Гладков не был в курсе проблемы и всегда поддерживал их.

«Проблема решается. Пока продолжаем работать. Всем спасибо за поддержку», — сообщили они.

Ранее наша журналистка побывала в обстреливаемом Шебекино. Узнать, что происходит в городе, можно в её статье.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Канал#Приграничье#БПЛА
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