В Шебекино закрывают канал с оповещениями о БПЛА? Белгородцы требуют разъяснений

Posted 13 февраля, 12:04
Published 13 февраля, 12:04
Modified 13 февраля, 12:06
Updated 13 февраля, 12:06
Началось всё с того, что канал «Информация по БПЛА Шебекино», который предупреждал жителей о возможных угрозах, объявил о прекращении работы с 1 марта. Администраторы заявили, что это решение якобы приняли «вышестоящие люди».
«Нам очень жаль, что нам вредит не противник, а вышестоящие люди, которым нужен отчёт не на деле, а на бумаге», — написали авторы канала.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков упоминал этот ресурс и делился ссылкой на него.
Жители после случившегося потребовали разъяснений по поводу возможного закрытия.
«Как можно закрыть деятельность ребят, которые отслеживают БПЛА в Шебекино? Кому вообще в голову пришла такая идея? У нас что, поменялась ситуация в лучшую сторону?» — пишет белгородка в комментариях на странице губернатора.
Другие пользователи отмечают, что информация из канала помогала водителям безопасно передвигаться по городу.
«С появлением чата БПЛА в Шебекино водители стали соглашаться возить продукты. Город живёт, пока его снабжают…» — написала местная жительница.
Видимо, просьбы шебекинцев дошли до адресата. Администраторы канала по БПЛА Шебекино уточнили, что Гладков не был в курсе проблемы и всегда поддерживал их.
«Проблема решается. Пока продолжаем работать. Всем спасибо за поддержку», — сообщили они.
Ранее наша журналистка побывала в обстреливаемом Шебекино. Узнать, что происходит в городе, можно в её статье.