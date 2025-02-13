В Белгородской области ущерб от взяток превысил 1,5 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году в Белгородской области произошло немало громких задержаний чиновников и должностных лиц, которые давали или получали взятки. Суды региона вынесли решение по делу бывшего гендиректора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова, который передал через посредника взятку в размере 500 тыс. рублей сотруднику Росприроднадзора, или экс-мэры Белгорода и Старого Оскола Константин Полежаев и Александр Сергиенко, соответственно, которые получали взятки от своих «друзей» из сферы строительства. Это только самые громкие дела по коррупционным статьям, но далеко не единственные.