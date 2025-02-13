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Posted 13 февраля, 08:26

Published 13 февраля, 08:26

Modified 13 февраля, 08:33

Updated 13 февраля, 08:33

В Белгородской области ущерб от взяток превысил 1,5 млрд рублей в 2024 году

В Белгородской области ущерб от взяток превысил 1,5 млрд рублей в 2024 году

13 февраля 2025, 08:26
Фото: 1MI.
Сюжет
Коррупция
Ушедший год для белгородцев запомнился громкими делами по коррупционным статьям. В 2024 году ущерб из-за взяток составил больше 1,5 млрд рублей.

В 2024 году в Белгородской области произошло немало громких задержаний чиновников и должностных лиц, которые давали или получали взятки. Суды региона вынесли решение по делу бывшего гендиректора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова, который передал через посредника взятку в размере 500 тыс. рублей сотруднику Росприроднадзора, или экс-мэры Белгорода и Старого Оскола Константин Полежаев и Александр Сергиенко, соответственно, которые получали взятки от своих «друзей» из сферы строительства. Это только самые громкие дела по коррупционным статьям, но далеко не единственные.

Всего за прошедший год зафиксировано 19 фактов получения взятки, что на 111% больше, чем в 2023 году, а также 47 эпизодов дачи взятки. Общий ущерб по делам об экономических и коррупционных преступлениях составил около 1,7 млрд рублей. Из этой суммы 72% возместили.

Следственный комитет по Белгородской области в середине 2024 года обещал, что это далеко не последние «уголовки» по статьям о взятках.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Коррупция#Экономические преступления#Чиновники#Белгород#Взятки
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