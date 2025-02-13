В Белгородской области проверили 19 магазинов «Светофор» — и во всех нашли нарушения

В 2024 году Роспотребнадзор проверил три магазина «Светофор» в Белгородской области и выявил нарушения при продаже молочной продукции. По итогам проверок юридическое и должностные лица привлекли к административной ответственности. В 2025 году ведомство проверки не проводило.