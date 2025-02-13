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Posted 13 февраля, 12:25

Published 13 февраля, 12:25

Modified 13 февраля, 12:28

Updated 13 февраля, 12:28

Магазины «Светофор» проверили в Белгородской области

В Белгородской области проверили 19 магазинов «Светофор» — и во всех нашли нарушения

13 февраля 2025, 12:25
Фото: 36.fsvps.gov.ru. Магазины «Светофор» проверили в Белгородской области

В Россельхознадзоре рассказали о проверках белгородских магазинов «Светофор»

В магазинах изъято 875 кг мясной и молочной продукции, а также 280 яиц. Какие нарушения нашли?

Специалисты Россельхознадзора проверили 19 супермаркетов сети «Светофор» (ООО «ТОРГСЕРВИС36») в Белгородской области и выявили многочисленные нарушения, сообщает ведомство.

В ходе инспекции зафиксированы проблемы с хранением продуктов, отсутствие маркировки и необходимых документов, а также продажа просроченных товаров. Из оборота изъяли 875 кг мясной и молочной продукции, 280 яиц.

В лаборатории при проверке установили факты фальсификации молочных изделий: в сливочном масле, сыре и сметане были жиры немолочного происхождения.

Зафиксировано несоответствие состава мясных продуктов ГОСТу. Так, в варёной колбасе «Докторская» нашли крахмал и камедь, что недопустимо. А в говяжьей тушёнке обнаружено ДНК свиньи.

Материалы проверки переданы в прокуратуру. Административные дела находятся на рассмотрении в Россельхознадзоре.

В 2024 году Роспотребнадзор проверил три магазина «Светофор» в Белгородской области и выявил нарушения при продаже молочной продукции. По итогам проверок юридическое и должностные лица привлекли к административной ответственности. В 2025 году ведомство проверки не проводило.

После массовых проверок Роспотребнадзора в России магазины сети «Светофор» начали закрываться из-за нарушений. Журналистка Бел.Ру посетила один из белгородских магазинов на улице Магистральной и обнаружила сомнительную продукцию: испорченные фрукты и овощи, грязные контейнеры с рыбой, а также бракованные товары.

Проверял ли Роспотребнадзор «Светофоры» в Белгородской области?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Магазин#Светофор#Антисанитария#Белгород#ТОРГСЕРВИС36
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