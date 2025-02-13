В Белгородской области проверили 19 магазинов «Светофор» — и во всех нашли нарушения

Posted 13 февраля, 12:25
Published 13 февраля, 12:25
Modified 13 февраля, 12:28
Updated 13 февраля, 12:28
Специалисты Россельхознадзора проверили 19 супермаркетов сети «Светофор» (ООО «ТОРГСЕРВИС36») в Белгородской области и выявили многочисленные нарушения, сообщает ведомство.
В ходе инспекции зафиксированы проблемы с хранением продуктов, отсутствие маркировки и необходимых документов, а также продажа просроченных товаров. Из оборота изъяли 875 кг мясной и молочной продукции, 280 яиц.
В лаборатории при проверке установили факты фальсификации молочных изделий: в сливочном масле, сыре и сметане были жиры немолочного происхождения.
Зафиксировано несоответствие состава мясных продуктов ГОСТу. Так, в варёной колбасе «Докторская» нашли крахмал и камедь, что недопустимо. А в говяжьей тушёнке обнаружено ДНК свиньи.
Материалы проверки переданы в прокуратуру. Административные дела находятся на рассмотрении в Россельхознадзоре.
В 2024 году Роспотребнадзор проверил три магазина «Светофор» в Белгородской области и выявил нарушения при продаже молочной продукции. По итогам проверок юридическое и должностные лица привлекли к административной ответственности. В 2025 году ведомство проверки не проводило.
После массовых проверок Роспотребнадзора в России магазины сети «Светофор» начали закрываться из-за нарушений. Журналистка Бел.Ру посетила один из белгородских магазинов на улице Магистральной и обнаружила сомнительную продукцию: испорченные фрукты и овощи, грязные контейнеры с рыбой, а также бракованные товары.