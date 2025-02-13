В Белгороде станет больше платных парковок — не только в центре, но и на Харгоре

Posted 13 февраля, 11:44
Published 13 февраля, 11:44
Modified 13 февраля, 16:24
Updated 13 февраля, 16:24
Платные парковочные зоны в Белгороде появятся ещё на 25 участках улиц. Однако работать они начнут не раньше 17 марта.
Большую часть оборудуют в центре города: на улицах Некрасова, Гагарина, Мичурина, Садовая, Шершнёва, Пушкина, Преображенская, Победы, Первомайская, проспекте Славы, Свято-Троицком и Народном бульварах. Появятся платные парковки и на Харгоре — на участке улицы Королёва и на улице Костюкова.
Мэр Валентин Демидов уточнил, что платные парковки в большинстве случаев оборудуют возле социальных учреждений, а также популярных общественных пространств. Градоначальник заверил, что при формировании списка учитывались обращения белгородцев.
По словам Демидова, в районе улиц Некрасова и Гагарина, где расположена областная больница, будет система безоплатной парковки в течение двух часов, а затем по тарифу.
Сейчас в Белгороде стоимость часа на платной парковке составляет 20-30 рублей.
Знаки платной парковки заметили на улице Мичурина ещё в начале недели. Мэр в ответ на обращения горожан заявил, что пока, несмотря на знак, плату с водителей взимать не будут. Ещё один знак горожане заметили в районе кинотеатра «Радуга».