В Белгороде станет больше платных парковок — не только в центре, но и на Харгоре

Знаки платной парковки заметили на улице Мичурина ещё в начале недели. Мэр в ответ на обращения горожан заявил, что пока, несмотря на знак, плату с водителей взимать не будут. Ещё один знак горожане заметили в районе кинотеатра «Радуга».