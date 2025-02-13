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Posted 13 февраля, 11:44

Published 13 февраля, 11:44

Modified 13 февраля, 16:24

Updated 13 февраля, 16:24

В центре Белгорода станет больше платных парковок

В Белгороде станет больше платных парковок — не только в центре, но и на Харгоре

13 февраля 2025, 11:44
Фото: 1MI. В центре Белгорода станет больше платных парковок

В Белгороде анонсировали появление новых платных парковочных зон

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Новости Белгорода
Ранее горожане заметили установку соответствующих знаков в центре города. Оказалось, что опасения белгородских водителей оправдались.

Платные парковочные зоны в Белгороде появятся ещё на 25 участках улиц. Однако работать они начнут не раньше 17 марта.

Большую часть оборудуют в центре города: на улицах Некрасова, Гагарина, Мичурина, Садовая, Шершнёва, Пушкина, Преображенская, Победы, Первомайская, проспекте Славы, Свято-Троицком и Народном бульварах. Появятся платные парковки и на Харгоре — на участке улицы Королёва и на улице Костюкова.

Мэр Валентин Демидов уточнил, что платные парковки в большинстве случаев оборудуют возле социальных учреждений, а также популярных общественных пространств. Градоначальник заверил, что при формировании списка учитывались обращения белгородцев.

По словам Демидова, в районе улиц Некрасова и Гагарина, где расположена областная больница, будет система безоплатной парковки в течение двух часов, а затем по тарифу.

Сейчас в Белгороде стоимость часа на платной парковке составляет 20-30 рублей.

Знаки платной парковки заметили на улице Мичурина ещё в начале недели. Мэр в ответ на обращения горожан заявил, что пока, несмотря на знак, плату с водителей взимать не будут. Ещё один знак горожане заметили в районе кинотеатра «Радуга».

Знак платной парковки на Мичурина в Белгороде
Знак платной парковки в районе кинотеатра «Радуга»
Знак платной парковки на Мичурина в Белгороде . Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Парковка в центре Белгорода «стала» платной, но штрафы приходить не будут?
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#Город#Опросы#Новости Белгорода#Платная парковка#Белгород#Валентин Демидов
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