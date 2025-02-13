В Белгороде появятся не совсем новые, но точно платные парковки

Posted 13 февраля, 13:07
Published 13 февраля, 13:07
Modified 13 февраля, 13:16
Updated 13 февраля, 13:16
В Белгороде станет больше платных парковок, но не за счёт организации новых парковочных пространств, а за счёт тех парковок, что на данный момент являются бесплатными. Платное парковочное пространство откроется на 25 участках улиц, в первую очередь, возле социальных объектов.
В Белгороде стоимость платных парковок составляет от 20 до 30 рублей за час. Штрафы за нарушения правил — до 1500 рублей.
Как рассказал руководитель департамента городского хозяйства Константин Радченко, по опыту предыдущих таких работ, это увеличит эффективность парковочных мест возле медицинских, культурных и других учреждений. Коснётся это улиц Некрасова, Гагарина, Мичурина, Садовая, Шершнева, Пушкина, Преображенская, Победы, Первомайская, проспекта Славы, Свято-Троицкого и Народного бульвара. Также платными парковками станут участки на Костюкова и Королёва.
По словам чиновника, по этим местам белгородцы часто обращаются с жалобами на невозможность поставить автомобиль. Все эти участки будут обслуживаться по прежним правилам парковочного пространства, кроме одного исключения.
«Вблизи лечебных учреждений, таких как областная больница, будут действовать условия, которые будут позволять водителям парковаться до двух часов бесплатно. Чтобы посетители больницы могли спокойно пройти необходимые исследования», — уточняет Радченко.
Установка знаков и необходимого оборудования уже началась, но станут стоянки платными не раньше середины марта.