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Posted 13 февраля, 10:49

Published 13 февраля, 10:49

Modified 13 февраля, 13:50

Updated 13 февраля, 13:50

«Лыжня России»

В Белгороде планируют провести «Лыжню России». А если ракетная опасность?

13 февраля 2025, 10:49
Фото: 1MI. «Лыжня России»

В Белгороде проработают меры безопасности для «Лыжни России — 2025»

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Новости Белгорода
Белгородцы интересуются, насколько уместно сейчас проводить в городе массовое спортивное мероприятие. Мэр заверил, что оперативную обстановку учтут.

Жители Белгорода обеспокоены безопасностью участников массовой гонки «Лыжня России — 2025», запланированной на 22 февраля. Один из вопросов, который задали горожане, касается нехватки укрытий на трассе «Олимпия».

«Будет много людей и особенно детей, а укрытий на трассе всего два, максимум человек на 40. Куда эвакуироваться участникам в случае ракетной опасности? Разве разрешается в нашем регионе проводить подобные мероприятия с большим скоплением людей?» — спросила белгородка.

Мэр Валентин Демидов заверил, что мероприятие проведут с учётом текущей обстановки, а безопасность останется приоритетом.

«Необходимый комплекс мероприятий, в том числе размещение укрытий, разработан и будет реализован», — отметил глава городской администрации.

Напомним, что в Белгородской области всё ещё актуальны режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС). При этом заявлялось, что это не запрещает проведение массовых мероприятий. В оперштабе региона пояснили, что решение о проведении подобных событий принимают местные администрации с учётом оперативной обстановки.

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#Анна Селищева#Опросы#Общество#Безопасность#Новости Белгорода#Лыжня России#Белгород#Валентин Демидов
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