В Белгороде планируют провести «Лыжню России». А если ракетная опасность?

Напомним, что в Белгородской области всё ещё актуальны режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС). При этом заявлялось, что это не запрещает проведение массовых мероприятий. В оперштабе региона пояснили, что решение о проведении подобных событий принимают местные администрации с учётом оперативной обстановки.