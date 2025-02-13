В Белгороде планируют провести «Лыжню России». А если ракетная опасность?

Posted 13 февраля, 10:49
Published 13 февраля, 10:49
Modified 13 февраля, 13:50
Updated 13 февраля, 13:50
Жители Белгорода обеспокоены безопасностью участников массовой гонки «Лыжня России — 2025», запланированной на 22 февраля. Один из вопросов, который задали горожане, касается нехватки укрытий на трассе «Олимпия».
«Будет много людей и особенно детей, а укрытий на трассе всего два, максимум человек на 40. Куда эвакуироваться участникам в случае ракетной опасности? Разве разрешается в нашем регионе проводить подобные мероприятия с большим скоплением людей?» — спросила белгородка.
Мэр Валентин Демидов заверил, что мероприятие проведут с учётом текущей обстановки, а безопасность останется приоритетом.
«Необходимый комплекс мероприятий, в том числе размещение укрытий, разработан и будет реализован», — отметил глава городской администрации.
Напомним, что в Белгородской области всё ещё актуальны режимы контртеррористической операции (КТО) и чрезвычайной ситуации (ЧС). При этом заявлялось, что это не запрещает проведение массовых мероприятий. В оперштабе региона пояснили, что решение о проведении подобных событий принимают местные администрации с учётом оперативной обстановки.