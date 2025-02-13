В Белгороде 25 парковок сделают платными, а в «Светофорах» нашли серьёзные нарушения

По данным Бел.Ру, его отставка связана с некорректным общением с бойцами самообороны в Шебекинском округе. Ранее появилась информация о закрытии мониторингового паблика, оповещающего жителей о БПЛА, где было сказано о «вышестоящих лицах», которых якобы не устраивает их работа. Позже пост удалили.