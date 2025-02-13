В Белгороде 25 парковок сделают платными, а в «Светофорах» нашли серьёзные нарушения

Posted 13 февраля, 15:30
Published 13 февраля, 15:30
Modified 13 февраля, 15:30
Updated 13 февраля, 15:30
В областном центре появятся платные парковки на 25 новых участках, преимущественно в центре города. Изменения коснутся улиц Некрасова, Гагарина, Мичурина и других.
В настоящее время все участки бесплатные, однако на них уже установили дорожные знаки о платной парковке. Действовать нововведения начнут не раньше 17 марта.
Градоначальник Валентин Демидов отметил, что платными сделают парковки рядом с соцучреждениями и популярными местами. Места определяли, исходя из пожеланий жителей.
Сегодня, 13 февраля, советник губернатора по вопросам добровольчества на общественных началах Артур Чигринов покинул свою должность. В настоящее время неизвестно, кто займёт освободившийся пост.
По данным Бел.Ру, его отставка связана с некорректным общением с бойцами самообороны в Шебекинском округе. Ранее появилась информация о закрытии мониторингового паблика, оповещающего жителей о БПЛА, где было сказано о «вышестоящих лицах», которых якобы не устраивает их работа. Позже пост удалили.
Ранее Чигринов возглавлял ликвидированное учреждение «Охотнадзор» и участвовал в подготовке бойцов теробороны.
В сети супермаркетов «Светофор» специалисты Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения.
В регионе проверено 19 магазинов. По итогам изъято 875 кг мясной и молочной продукции и 280 яиц из-за проблем с хранением, отсутствия маркировки и продажи просроченных товаров.
При этом некоторые продаваемые продукты оказались фальсификатом: в их числе сливочное масло, сыр и сметана. А некоторые мясные изделия не соответствовали ГОСТу.
Материалы проверки уже передали в прокуратуру.