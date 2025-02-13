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Posted 13 февраля, 15:30

Published 13 февраля, 15:30

Modified 13 февраля, 15:30

Updated 13 февраля, 15:30

Платных парковок станет больше

В Белгороде 25 парковок сделают платными, а в «Светофорах» нашли серьёзные нарушения

13 февраля 2025, 15:30
Фото: 1MI. Платных парковок станет больше
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Платные парковки
В четверг белгородцы обсуждали появление 25 платных парковок, увольнение советника из-за конфликта, а также нарушения в супермаркетах «Светофор».

Количество платных парковок возрастёт

В областном центре появятся платные парковки на 25 новых участках, преимущественно в центре города. Изменения коснутся улиц Некрасова, Гагарина, Мичурина и других.

В настоящее время все участки бесплатные, однако на них уже установили дорожные знаки о платной парковке. Действовать нововведения начнут не раньше 17 марта.

Градоначальник Валентин Демидов отметил, что платными сделают парковки рядом с соцучреждениями и популярными местами. Места определяли, исходя из пожеланий жителей.

В Белгороде станет больше платных парковок — не только в центре, но и на Харгоре
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Советника уволили со скандалом?

Сегодня, 13 февраля, советник губернатора по вопросам добровольчества на общественных началах Артур Чигринов покинул свою должность. В настоящее время неизвестно, кто займёт освободившийся пост.

По данным Бел.Ру, его отставка связана с некорректным общением с бойцами самообороны в Шебекинском округе. Ранее появилась информация о закрытии мониторингового паблика, оповещающего жителей о БПЛА, где было сказано о «вышестоящих лицах», которых якобы не устраивает их работа. Позже пост удалили.

Ранее Чигринов возглавлял ликвидированное учреждение «Охотнадзор» и участвовал в подготовке бойцов теробороны.

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В белгородских «Светофорах» нашли нарушения

В сети супермаркетов «Светофор» специалисты Россельхознадзора обнаружили многочисленные нарушения.

В регионе проверено 19 магазинов. По итогам изъято 875 кг мясной и молочной продукции и 280 яиц из-за проблем с хранением, отсутствия маркировки и продажи просроченных товаров.

При этом некоторые продаваемые продукты оказались фальсификатом: в их числе сливочное масло, сыр и сметана. А некоторые мясные изделия не соответствовали ГОСТу.

Материалы проверки уже передали в прокуратуру.

В Белгородской области проверили 19 магазинов «Светофор» — и во всех нашли нарушения
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