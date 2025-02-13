«Тяжёлый выдался день»: Гладков — об атаках на Белгородскую область и жертвах

Напомним, что одна семейная пара попала под удар ВСУ в собственном автомобиле. Их перевезли в больницу в Валуйках. Один мужчина оказался в критическом состоянии после удара по грузовику в Валуйском округе — после этого случая позже за помощью обратился и другой мужчина.