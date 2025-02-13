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Posted 13 февраля, 06:43

Published 13 февраля, 06:43

Modified 13 февраля, 06:45

Updated 13 февраля, 06:45

Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области

«Тяжёлый выдался день»: Гладков — об атаках на Белгородскую область и жертвах

13 февраля 2025, 06:43
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области

Число пострадавших при атаках ВСУ в Белгородской области выросло до пяти

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Обстрел
За 12 февраля от атак ВСУ погибла женщина, пострадали ещё пять человек. Подробности о состоянии жителей рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал вчерашние атаки ВСУ на регион. По его информации, 12 февраля Белгородскую область атаковали 50 беспилотников. Ранения получили пять жителей, двух из которых пришлось госпитализировать.

Кроме того, одна женщина после атаки ВСУ скончалась — дрон ударил по её автомобилю.

Добавим, что ранее губернатор сообщал о четырёх пострадавших. О последнем, пятом, стало известно за час до полуночи. Мужчина получил ранения в результате удара по грузовику в селе Колыхалино Валуйского округа — вчера также в критическом состоянии госпитализировали его знакомого. Состояние пострадавшего удовлетворительное, но ему потребовалась госпитализация.

При этом вчера губернатор сообщал, что продолжить лечение в больницах пришлось всем пострадавшим. Вероятно, большинство уже удалось выписать.

Напомним, что одна семейная пара попала под удар ВСУ в собственном автомобиле. Их перевезли в больницу в Валуйках. Один мужчина оказался в критическом состоянии после удара по грузовику в Валуйском округе — после этого случая позже за помощью обратился и другой мужчина.

А в Берёзовке Борисовского района от ударной волны пострадал ещё один житель. Его также пришлось госпитализировать.

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