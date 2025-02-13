Стало известно, из-за чего Гладков уволил своего советника по самообороне

По нашим данным, связана отставка с неправильным общением с сотрудниками самообороны в Шебекинском округе. Предполагается, что Чигринов как-то связан с сообщением о закрытии мониторингого паблика, который оповещает о беспилотниках ВСУ жителей Шебекинского округа.