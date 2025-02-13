Стало известно, из-за чего Гладков уволил своего советника по самообороне

Posted 13 февраля, 13:32
Published 13 февраля, 13:32
Modified 13 февраля, 13:34
Updated 13 февраля, 13:34
Губернатор Белгородской области сообщил в своём Telegram-канале о том, что освободил своего советника Артура Чигринова. Занимал пост он на общественных началах и курировал вопросы добровольчества.
По нашим данным, связана отставка с неправильным общением с сотрудниками самообороны в Шебекинском округе. Предполагается, что Чигринов как-то связан с сообщением о закрытии мониторингого паблика, который оповещает о беспилотниках ВСУ жителей Шебекинского округа.
Сейчас новость о закрытии ресурса удалена.
Ранее экс-советник руководил «Охотнадзором», в который изначально устраивали на работу тероборону, но на данный момент учреждение ликвидировано. Также Чигринов возглавлял белгородский отряд «Орлан» и пока возглавляет «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку».