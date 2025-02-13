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Posted 13 февраля, 13:32

Published 13 февраля, 13:32

Modified 13 февраля, 13:34

Updated 13 февраля, 13:34

Стало известно, из-за чего Гладков уволил своего советника по самообороне

Стало известно, из-за чего Гладков уволил своего советника по самообороне

13 февраля 2025, 13:32
Фото: Артур Чигринов. АиФ.
Сюжет
Приграничье
Курирующий самооборону советник губернатора уволен с поста. Из-за чего?

Губернатор Белгородской области сообщил в своём Telegram-канале о том, что освободил своего советника Артура Чигринова. Занимал пост он на общественных началах и курировал вопросы добровольчества.

По нашим данным, связана отставка с неправильным общением с сотрудниками самообороны в Шебекинском округе. Предполагается, что Чигринов как-то связан с сообщением о закрытии мониторингого паблика, который оповещает о беспилотниках ВСУ жителей Шебекинского округа.

Сейчас новость о закрытии ресурса удалена.

Ранее экс-советник руководил «Охотнадзором», в который изначально устраивали на работу тероборону, но на данный момент учреждение ликвидировано. Также Чигринов возглавлял белгородский отряд «Орлан» и пока возглавляет «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку».

Белгородский губернатор Гладков освободил от должности своего советника
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