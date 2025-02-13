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Posted 13 февраля, 16:12

Published 13 февраля, 16:12

Modified 13 февраля, 16:12

Updated 13 февраля, 16:12

Проект многоэтажки в Белгороде

Стали известны подробности строительства на месте снесённого дома на малой Богданке

13 февраля 2025, 16:12
Фото: «Коммерсант-Черноземье», из проектной декларации. Проект многоэтажки в Белгороде

На малой Богданке в Белгороде появится 19-этажный дом

Сюжет
Строительство
Речь идёт об участке на проспекте Богдана Хмельницкого, 56. Недавно на месте появился паспорт объекта.

В Белгороде заявили проект 19-этажного жилого дома на проспекте Богдана Хмельницкого, 56 за 1,3 млрд рублей. Работами может заняться группа компаний «Респект».

Предполагается, что это будет одноподъездный кирпичный дом на участке площадью 3,3 тыс. кв. м. Общая площадь здания составит 24 тыс. кв. м, из которых 11,4 тыс. кв. м займёт непосредственно жильё. В доме будет 195 квартир: 135 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трёхкомнатных, сообщает «Коммерсант-Черноземье».

На территории комплекса оборудуют паркинг на 148 мест, а также 14 гостевых парковочных мест. Появятся детская и спортивная площадки.

Выдача ключей от квартир ориентировочно планируется 31 декабря 2026 года.

Что будет на месте снесённого дома на малой Богданке в Белгороде?
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