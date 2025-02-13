Стали известны подробности строительства на месте снесённого дома на малой Богданке

Предполагается, что это будет одноподъездный кирпичный дом на участке площадью 3,3 тыс. кв. м. Общая площадь здания составит 24 тыс. кв. м, из которых 11,4 тыс. кв. м займёт непосредственно жильё. В доме будет 195 квартир: 135 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трёхкомнатных, сообщает «Коммерсант-Черноземье».