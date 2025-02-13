Сколько детей в Белгородской области родилось благодаря ЭКО и сколько из них двоен?

Posted 13 февраля, 07:05
Published 13 февраля, 07:05
Modified 13 февраля, 07:07
Updated 13 февраля, 07:07
В 2024 году в Белгородской области благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на свет появились 477 малышей. Об этом сообщает Go31 со ссылкой на региональный минздрав.
Специалисты областных клиник применили вспомогательные репродуктивные технологии для 1349 женщин. В 426 случаях беременность завершилась успешными родами. Среди новорождённых — 51 двойня.
Всего родилось в регионе 9260 детей. Получается, 5% малышей появились на свет из пробирки.
На данный момент в регионе нет очереди на проведение процедуры ЭКО. В этом году на финансирование процедур в Белгородской области направят более 30 млн рублей из бюджета.
В 2023 году в Белгородской области было проведено 1158 процедур искусственного оплодотворения, а родилось 456 детей. Всего в 2023 году появилось 10 024 новорождённых. То есть 4,5% малышей родилось из пробирки.
Программа ЭКО действует в Белгородской области с 2007 года, и за это время благодаря процедуре на свет появилось более 3,5 тыс. детей. С 2020 года ЭКО можно делать по полису ОМС.