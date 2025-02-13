«Шаверма» или «шаурма»: как правильно называется лакомство в лаваше

Posted 13 февраля, 14:13
Published 13 февраля, 14:13
Modified 13 февраля, 14:15
Updated 13 февраля, 14:15
13 февраля отмечается Международный день шаурмы. В этот день мы решили разобраться, откуда идут споры о произношении названия блюда и как всё-таки говорить правильно?
Бытует мнение, что «шаурма» и «шаверма» — это два разных блюда. Отличаются они и способами заворачивания лаваша, и нарезкой овощей, и даже тем, какое мясо используется в начинке. Однако в современном мире вариаций нарезанной начинки, завёрнутой в лаваш, так много, что иногда можно удивиться, узнав, что нечто отдалённо напоминающее салат — это тоже шаурма.
Аналоги таких блюд есть во многих странах мира, и все они имеют разные названия: кебаб, донер, шаурма, пита, буррито, но предоставляют собой одно — лаваш с начинкой.
В словарях русского языка можно найти только одно написание названия фастфуда, а именно «шаурма». Упоминание можно найти в «Русском орфографическом словаре» и «Большом орфоэпическом словаре русского языка». Распространенная форма в Санкт-Петербурге и ближайших городах к нему «шаверма» в письменном языке не используется, ну как минимум такое написание будет считаться ошибочным.
Если в письменной речи есть чёткие правила, которые необходимо соблюдать, то с устной речью всё сильно проще, ведь главное — это чтобы вас понял собеседник. Поэтому говорящий волен использовать такие варианты, которые ему ближе.
Ну, а для уроженцев северной столицы и больших приверженцев питерской культуры есть и хорошие новости. Вполне возможно, что в будущем «шаверма» тоже появится в словарях русского языка. Эксперты предполагают, что может это произойти из-за того, что в текущем «единственно верном варианте» есть сочетание двух гласных букв подряд, что для русского языка не самое типичное явление. В «шаверме» же этого «недостатка» нет.
А насколько полезно это блюдо, мы уже выяснили тут.