«Шаверма» или «шаурма»: как правильно называется лакомство в лаваше

Ну, а для уроженцев северной столицы и больших приверженцев питерской культуры есть и хорошие новости. Вполне возможно, что в будущем «шаверма» тоже появится в словарях русского языка. Эксперты предполагают, что может это произойти из-за того, что в текущем «единственно верном варианте» есть сочетание двух гласных букв подряд, что для русского языка не самое типичное явление. В «шаверме» же этого «недостатка» нет.