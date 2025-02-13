Шаурма: вред или польза? Разбираемся в День шаурмы

Третий компонент — лаваш. Среди всего многообразия белого хлеба он считается одним из наименее вредных. Это не большая булочка для гамбургера, сделанная из пшеничной муки высшего сорта, пустая с точки зрения питательных веществ и богатая калориями, солью и пищевыми добавками. Хороший лаваш состоит только из муки, соли и воды. К тому же, лаваш, подобно маце, готовится без использования дрожжей.