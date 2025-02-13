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Posted 13 февраля, 13:16

Published 13 февраля, 13:16

Modified 13 февраля, 15:41

Updated 13 февраля, 15:41

Диетолог рассказал о пользе и вреде шаурмы

Шаурма: вред или польза? Разбираемся в День шаурмы

13 февраля 2025, 13:16
Фото: Изображение Midjourney.

Диетолог рассказал о пользе и вреде шаурмы

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13 февраля 2025 года отмечается Международный день шаурмы. В честь праздника в Центре профилактики здоровья рассказали об ингредиентах шаурмы и их пользе.

По данным экспертов, шаурма, вопреки расхожему мнению, может быть не таким уж и вредным блюдом, если рассматривать её составляющие по отдельности.

Первый и главный компонент — это мясо. Кусочки мяса, особенно птицы, являются отличным источником животного белка. И если отдать предпочтение нежирным сортам, то шаурма в умеренных количествах даже может принести пользу.

Второй важный компонент — овощная начинка. Она представляет собой настоящий суперфуд, особенно учитывая, что в России потребление овощей и зелени зачастую существенно ниже рекомендованной нормы. Стоит отметить, что в шаурме овощей, как правило, больше, чем в её главном конкуренте — гамбургере.

Третий компонент — лаваш. Среди всего многообразия белого хлеба он считается одним из наименее вредных. Это не большая булочка для гамбургера, сделанная из пшеничной муки высшего сорта, пустая с точки зрения питательных веществ и богатая калориями, солью и пищевыми добавками. Хороший лаваш состоит только из муки, соли и воды. К тому же, лаваш, подобно маце, готовится без использования дрожжей.

Вместо жирного майонеза заправить начинку в шаурме лучше лёгким соусом, чтобы окончательно избавиться от вредных для здоровья человека продуктов. Главное в шаурме — аромат мяса, нежная зелень, специи и много овощей.

Напомним, ранее кардиолог рассказал, могут ли БАДы вылечить сердечные заболевания.

Кстати, ответьте в конце на вопрос: а как правильно — шаурма или шаверма?

Как правильно: шаурма или шаверма?
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