Шаурма: вред или польза? Разбираемся в День шаурмы

Posted 13 февраля, 13:16
Published 13 февраля, 13:16
Modified 13 февраля, 15:41
Updated 13 февраля, 15:41
По данным экспертов, шаурма, вопреки расхожему мнению, может быть не таким уж и вредным блюдом, если рассматривать её составляющие по отдельности.
Первый и главный компонент — это мясо. Кусочки мяса, особенно птицы, являются отличным источником животного белка. И если отдать предпочтение нежирным сортам, то шаурма в умеренных количествах даже может принести пользу.
Второй важный компонент — овощная начинка. Она представляет собой настоящий суперфуд, особенно учитывая, что в России потребление овощей и зелени зачастую существенно ниже рекомендованной нормы. Стоит отметить, что в шаурме овощей, как правило, больше, чем в её главном конкуренте — гамбургере.
Третий компонент — лаваш. Среди всего многообразия белого хлеба он считается одним из наименее вредных. Это не большая булочка для гамбургера, сделанная из пшеничной муки высшего сорта, пустая с точки зрения питательных веществ и богатая калориями, солью и пищевыми добавками. Хороший лаваш состоит только из муки, соли и воды. К тому же, лаваш, подобно маце, готовится без использования дрожжей.
Вместо жирного майонеза заправить начинку в шаурме лучше лёгким соусом, чтобы окончательно избавиться от вредных для здоровья человека продуктов. Главное в шаурме — аромат мяса, нежная зелень, специи и много овощей.
Напомним, ранее кардиолог рассказал, могут ли БАДы вылечить сердечные заболевания.
Кстати, ответьте в конце на вопрос: а как правильно — шаурма или шаверма?