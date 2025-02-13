С мемориала «Сердце Белгорода» вновь убрали игрушки и цветы

Posted 13 февраля, 14:02
Published 13 февраля, 14:02
Modified 13 февраля, 14:04
Updated 13 февраля, 14:04
Утром 13 февраля белгородцы вновь заметили, что с арт-объекта «Сердце Белгорода» на улице 50-летия Белгородской области вновь убрали игрушки и цветы, которые жители города приносят в память о погибших из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Уже в обед этого же дня журналисты Бел.Ру удостоверились, что мягкие игрушки пропали, однако несколько цветов уже успели положить к мемориалу.
Сейчас возле объекта напротив универмага «Маяк» горят лампады, установлены фотографии погибших.
Сердце, которое стало народным мемориалом, было повреждено во время обстрела центра города 30 декабря 2023 года. Спустя год после трагедии у инсталляции провели заупокойную литию по скончавшимся белгородцам.