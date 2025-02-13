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Posted 13 февраля, 14:02

Published 13 февраля, 14:02

Modified 13 февраля, 14:04

Updated 13 февраля, 14:04

С мемориала «Сердце Белгорода» вновь убрали игрушки и цветы

С мемориала «Сердце Белгорода» вновь убрали игрушки и цветы

13 февраля 2025, 14:02
Фото: bel.ru.
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы вновь пожаловались на пропажу принесённых в память о погибших из-за атак ВСУ цветах и игрушках с мемориала в центре города.

Утром 13 февраля белгородцы вновь заметили, что с арт-объекта «Сердце Белгорода» на улице 50-летия Белгородской области вновь убрали игрушки и цветы, которые жители города приносят в память о погибших из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Уже в обед этого же дня журналисты Бел.Ру удостоверились, что мягкие игрушки пропали, однако несколько цветов уже успели положить к мемориалу.

Сейчас возле объекта напротив универмага «Маяк» горят лампады, установлены фотографии погибших.

Сердце, которое стало народным мемориалом, было повреждено во время обстрела центра города 30 декабря 2023 года. Спустя год после трагедии у инсталляции провели заупокойную литию по скончавшимся белгородцам.

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Белгород#Мемориал#Сердце Белгорода
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