Рекордный экспорт: аналитики ВТБ отметили рост поставок зерна за рубеж в 2024 году

Минсельхоз России сообщает, что в 2024 году экспорт мяса увеличился на 27%. Так, экспорт свинины вырос на 33%, птицы — на 25%, а мяса крупного рогатого скота — на 22%. В настоящее время Россия полностью обеспечивает себя мясом. Прогнозы ВТБ указывают на то, что к 2030 году экспорт мяса увеличится в 2,6 раза, достигнув 3,7 миллиардов долларов, а экспорт растительного масла вырастет на 30%, составив 7,5 миллиардов долларов. Также в ближайшие годы экспортный ассортимент может быть расширен за счет кондитерских и молочных продуктов, муки и сахара.