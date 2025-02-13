bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 13:45

Published 13 февраля, 13:45

Modified 13 февраля, 13:47

Updated 13 февраля, 13:47

Рекордный экспорт: аналитики ВТБ отметили рост поставок зерна за рубеж в 2024 году

Рекордный экспорт: аналитики ВТБ отметили рост поставок зерна за рубеж в 2024 году

13 февраля 2025, 13:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Санкции
В 2024 году экспорт зерновых значительно увеличился, превысив средний уровень последних пяти лет на 50%. Этот результат стал одним из лучших в мире, составив 17% от общего объёма экспорта. Аналитики ВТБ отмечают, что доля ключевых стран-покупателей, таких как Египет, Турция и Иран, составила 33%.

Согласно стратегическим планам Правительства РФ, к 2030 году экспорт сельскохозяйственных товаров достигнет 50 миллиардов долларов. Ведущими категориями продукции, помимо зерна, станут мясо и молочные изделия, а также товары пищевой промышленности.

Минсельхоз России сообщает, что в 2024 году экспорт мяса увеличился на 27%. Так, экспорт свинины вырос на 33%, птицы — на 25%, а мяса крупного рогатого скота — на 22%. В настоящее время Россия полностью обеспечивает себя мясом. Прогнозы ВТБ указывают на то, что к 2030 году экспорт мяса увеличится в 2,6 раза, достигнув 3,7 миллиардов долларов, а экспорт растительного масла вырастет на 30%, составив 7,5 миллиардов долларов. Также в ближайшие годы экспортный ассортимент может быть расширен за счет кондитерских и молочных продуктов, муки и сахара.

Как отметил руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин, несмотря на санкции, экономика России продолжает демонстрировать стабильность, а сельскохозяйственный сектор показывает высокие темпы роста. Сегодня сельскохозяйственный комплекс является эффективной отраслью, производящей качественную и конкурентоспособную продукцию, полностью замещающую импортные товары в ключевых сегментах.

По прогнозам, основными рынками для экспорта продукции сельскохозяйственного сектора к 2030 году станут Китай, Ближний Восток, Северная Африка и Юго-Восточная Азия., российский сельскохозяйственный сектор обладает значительным потенциалом для роста как на существующих, так и на новых рынках.

Согласно прогнозам, основными факторами, способствующими росту отрасли в ближайшие годы, будут повышение эффективности и опыта местных производителей, потенциал увеличения производства на существующих посевных и производственных площадях, сильные позиции компаний в сфере себестоимости и растущий спрос на мировых рынках.

Однако сдерживающими факторами для роста отрасли могут стать жесткая денежно-кредитная политика, вынуждающая компании пересматривать свои планы развития и направлять свободные средства на оптимизацию и улучшение производства, а также нехватка квалифицированных кадров. Согласно оценке Минсельхоза РФ, в прошлом году в отрасли наблюдался дефицит кадров, оцениваемый в более чем 200 тыс. человек.

Развитие экспорта и укрепление позиций отечественной сельскохозяйственной продукции на мировом рынке через увеличение объемов производства — это ключевой аспект привлекательности инвестирования и роста капитализации крупнейших российских агрохолдингов, поясняет инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. В ближайшие годы ожидается появление новаторских сельхозкомпаний на фондовой площадке, а также наступление ситуации, когда рынок капитала станет существенным источником привлечения инвестиций в сельское хозяйство.

Возвраты на рекордных показателях: топ-5 категорий для получения кэшбека от экспертов
Узнать подробнее
Читайте также:
Прогноз ВТБ: россияне получат до 500 млрд рублей кешбэкаПрогноз ВТБ: доходы россиян по вкладам достигнут 9 трлнПрогноз ВТБ: автокредитование будет тормозить
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Свинина#Инвестиции#Мясо#Кадры#Санкции#Россия#ВТБ#Птица#Сельское хозяйство#Зерно#Агрохолдинги#Китай#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика