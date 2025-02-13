Рекордный экспорт: аналитики ВТБ отметили рост поставок зерна за рубеж в 2024 году

Posted 13 февраля, 13:45
Published 13 февраля, 13:45
Modified 13 февраля, 13:47
Updated 13 февраля, 13:47
Согласно стратегическим планам Правительства РФ, к 2030 году экспорт сельскохозяйственных товаров достигнет 50 миллиардов долларов. Ведущими категориями продукции, помимо зерна, станут мясо и молочные изделия, а также товары пищевой промышленности.
Минсельхоз России сообщает, что в 2024 году экспорт мяса увеличился на 27%. Так, экспорт свинины вырос на 33%, птицы — на 25%, а мяса крупного рогатого скота — на 22%. В настоящее время Россия полностью обеспечивает себя мясом. Прогнозы ВТБ указывают на то, что к 2030 году экспорт мяса увеличится в 2,6 раза, достигнув 3,7 миллиардов долларов, а экспорт растительного масла вырастет на 30%, составив 7,5 миллиардов долларов. Также в ближайшие годы экспортный ассортимент может быть расширен за счет кондитерских и молочных продуктов, муки и сахара.
Как отметил руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин, несмотря на санкции, экономика России продолжает демонстрировать стабильность, а сельскохозяйственный сектор показывает высокие темпы роста. Сегодня сельскохозяйственный комплекс является эффективной отраслью, производящей качественную и конкурентоспособную продукцию, полностью замещающую импортные товары в ключевых сегментах.
По прогнозам, основными рынками для экспорта продукции сельскохозяйственного сектора к 2030 году станут Китай, Ближний Восток, Северная Африка и Юго-Восточная Азия., российский сельскохозяйственный сектор обладает значительным потенциалом для роста как на существующих, так и на новых рынках.
Согласно прогнозам, основными факторами, способствующими росту отрасли в ближайшие годы, будут повышение эффективности и опыта местных производителей, потенциал увеличения производства на существующих посевных и производственных площадях, сильные позиции компаний в сфере себестоимости и растущий спрос на мировых рынках.
Однако сдерживающими факторами для роста отрасли могут стать жесткая денежно-кредитная политика, вынуждающая компании пересматривать свои планы развития и направлять свободные средства на оптимизацию и улучшение производства, а также нехватка квалифицированных кадров. Согласно оценке Минсельхоза РФ, в прошлом году в отрасли наблюдался дефицит кадров, оцениваемый в более чем 200 тыс. человек.
Развитие экспорта и укрепление позиций отечественной сельскохозяйственной продукции на мировом рынке через увеличение объемов производства — это ключевой аспект привлекательности инвестирования и роста капитализации крупнейших российских агрохолдингов, поясняет инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев. В ближайшие годы ожидается появление новаторских сельхозкомпаний на фондовой площадке, а также наступление ситуации, когда рынок капитала станет существенным источником привлечения инвестиций в сельское хозяйство.