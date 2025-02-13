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Posted 13 февраля, 10:07

Published 13 февраля, 10:07

Modified 13 февраля, 16:35

Updated 13 февраля, 16:35

Остановка в Белгороде может получить новое название

Остановку у «Рио» могут переименовать. Какой вариант предложили белгородцы?

13 февраля 2025, 10:07
Фото: 1MI. Остановка в Белгороде может получить новое название

Белгородец предложил переименовать остановку возле «Рио»

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Новости Белгорода
Белгородец предложил переименовать остановку. По его мнению, она должна называться не в честь торгового центра, а в честь расположенного рядом «Дома офицеров».

Житель Белгорода предложил переименовать автобусную остановку у торгового центра «Рио» в «Дом офицеров». По его мнению, остановочный комплекс должен называться не «по-бразильски».

«Предлагаю провести голосование среди жителей Белгорода по этому вопросу и уже к 80-летию Великой Победы произвести замену вывески названия на остановочных павильонах, в навигации и в объявлении остановки в салонах автобусов. „Дом офицеров“ — место гораздо более значимое, чем какое-то „Рио“, а название гораздо патриотичнее как для города, так и для страны в целом», — высказал мнение житель.

Мэр Белгорода Валентин Демидов увидел обращение мужчины и пообещал рассмотреть такой вариант.

А вы за такое переименование?
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#Александра Склярова#Город#Опросы#Переименование#Рио#Новости Белгорода#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Валентин Демидов
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