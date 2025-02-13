Остановку у «Рио» могут переименовать. Какой вариант предложили белгородцы?

Posted 13 февраля, 10:07
Published 13 февраля, 10:07
Modified 13 февраля, 16:35
Updated 13 февраля, 16:35
Житель Белгорода предложил переименовать автобусную остановку у торгового центра «Рио» в «Дом офицеров». По его мнению, остановочный комплекс должен называться не «по-бразильски».
«Предлагаю провести голосование среди жителей Белгорода по этому вопросу и уже к 80-летию Великой Победы произвести замену вывески названия на остановочных павильонах, в навигации и в объявлении остановки в салонах автобусов. „Дом офицеров“ — место гораздо более значимое, чем какое-то „Рио“, а название гораздо патриотичнее как для города, так и для страны в целом», — высказал мнение житель.
Мэр Белгорода Валентин Демидов увидел обращение мужчины и пообещал рассмотреть такой вариант.