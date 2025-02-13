Не только на подъезде к Белгороду и Новом мосту: где ещё появилась пробка?

Напомним, что после того, как кольцо на въезде в посёлок Северный, переделали в перекрёсток, жители часто стали жаловаться на пробки. Тогда власти говорили, что работы ещё не окончательные, поэтому пропускная способность может увеличиться. Но, судя по количеству жалоб, этого пока не произошло.