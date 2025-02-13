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Posted 13 февраля, 11:12

Published 13 февраля, 11:12

Modified 13 февраля, 11:12

Updated 13 февраля, 11:12

Пробка в центре Белгорода из-за неисправного светофора

Не только на подъезде к Белгороду и Новом мосту: где ещё появилась пробка?

13 февраля 2025, 11:12
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Пробка в центре Белгорода из-за неисправного светофора

Белгородцы стоят в пробке в центре из-за некорректной работы светофора

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Новости Белгорода
Белгородцы начали жаловаться на новую пробку, которая на этот раз образовалась в самом центре города. Оказалось, что проблема в светофоре.

Жители Белгорода сообщили о появлении новой пробки. На этот раз проблемы заметили на проспекте Богдана Хмельницкого, где есть перекрёстки с улицей Преображенской и проспектом Славы.

По словам белгородки, длинные пробки в центре появляются из-за некорректной работы светофора.

Оказалось, что специалисты уже работают над решением проблемы: проводятся работы на серверном оборудовании программного модуля. Восстановить работу светофора планируется не позднее 15 февраля, заявил мэр Валентин Демидов.

Пробка в центре Белгорода
Пробка в центре Белгорода. Фото: Диана Рядинская. страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Напомним, что после того, как кольцо на въезде в посёлок Северный, переделали в перекрёсток, жители часто стали жаловаться на пробки. Тогда власти говорили, что работы ещё не окончательные, поэтому пропускная способность может увеличиться. Но, судя по количеству жалоб, этого пока не произошло.

Кроме того, в Белгороде решили отремонтировать Новый мост, поэтому сообщили жителям об ограничении на нём движения. Но водители не могут проехать и по Красноармейской улице, где тоже проходит реконструкция. Белгородцев обеспокоило возможное появление коллапса.

Пробка уйдёт? Из Северного в Белгород могут построить новые дороги
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Светофор#Белгород#Пробка#Валентин Демидов
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