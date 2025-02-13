Не только на подъезде к Белгороду и Новом мосту: где ещё появилась пробка?

Posted 13 февраля, 11:12
Published 13 февраля, 11:12
Modified 13 февраля, 11:12
Updated 13 февраля, 11:12
Жители Белгорода сообщили о появлении новой пробки. На этот раз проблемы заметили на проспекте Богдана Хмельницкого, где есть перекрёстки с улицей Преображенской и проспектом Славы.
По словам белгородки, длинные пробки в центре появляются из-за некорректной работы светофора.
Оказалось, что специалисты уже работают над решением проблемы: проводятся работы на серверном оборудовании программного модуля. Восстановить работу светофора планируется не позднее 15 февраля, заявил мэр Валентин Демидов.
Напомним, что после того, как кольцо на въезде в посёлок Северный, переделали в перекрёсток, жители часто стали жаловаться на пробки. Тогда власти говорили, что работы ещё не окончательные, поэтому пропускная способность может увеличиться. Но, судя по количеству жалоб, этого пока не произошло.
Кроме того, в Белгороде решили отремонтировать Новый мост, поэтому сообщили жителям об ограничении на нём движения. Но водители не могут проехать и по Красноармейской улице, где тоже проходит реконструкция. Белгородцев обеспокоило возможное появление коллапса.