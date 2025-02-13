Мёртвые души, УК «Маршал» и первый секретарь КПРФ: за капремонт подписались умершие?

Прокуратура провела проверку и подтвердила факт подлога. В протоколе собрания значились подписи лиц, которые на момент голосования за проведение ремонта уже скончались, а также собственников, которые на самом деле документы не подписывали. Кроме того, управляющая компания не сообщила жильцам итоги голосования, но передала поддельные протоколы в Фонд ЖКХ. Кто и когда совершил подлог — пока установить не удалось. Интересно, что по документам на собрании от 31 января 2023 года присутствовал директор ООО «УК „МАРШАЛ“».