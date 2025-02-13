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Posted 13 февраля, 06:40

Published 13 февраля, 06:40

Modified 13 февраля, 06:42

Updated 13 февраля, 06:42

За капремонт многоэтажек в Старом Осколе проголосовали умершие жители

Мёртвые души, УК «Маршал» и первый секретарь КПРФ: за капремонт подписались умершие?

13 февраля 2025, 06:40

За капремонт многоэтажек в Старом Осколе проголосовали умершие жители

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Эксклюзив
Жильцы двух домов в микрорайоне Жукова проголосовали за капремонт зданий, но оказалось, что не все жильцы на момент голосования были живы. Что произошло?

Что произошло?

Иск против Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и «РиК Строй-С» подала прокуратура. Она потребовала признать два договора, которые заключили между собой заказчик и подрядчик в 2023 году, недействительными. Оба касаются запланированного капитального ремонта многоквартирных домов №30 и 30а в старооскольском микрорайоне Жукова.

Заинтересовалась этим делом прокуратура Старого Оскола после обращений одной из собственниц квартир. Она заявила, что протокол общего собрания жильцов, на котором и должно было приниматься решение о проведении капремонта, был сфальсифицирован их управляющей компанией — ООО УК «Маршал».

Прокуратура провела проверку и подтвердила факт подлога. В протоколе собрания значились подписи лиц, которые на момент голосования за проведение ремонта уже скончались, а также собственников, которые на самом деле документы не подписывали. Кроме того, управляющая компания не сообщила жильцам итоги голосования, но передала поддельные протоколы в Фонд ЖКХ. Кто и когда совершил подлог — пока установить не удалось. Интересно, что по документам на собрании от 31 января 2023 года присутствовал директор ООО «УК „МАРШАЛ“».

В деле отмечается, что УК не могла не знать о фальсификации, потому что Капков не мог быть на несуществующем собрании.
В деле отмечается, что УК не могла не знать о фальсификации, потому что Капков не мог быть на несуществующем собрании.. Фото: 1MI

Суд хотел обязать ООО «РиК Строй-С» вернуть региональному оператору выделенные на ремонт 5,5 млн рублей, но сделать этого не вышло, так как подрядчик исполнил все свои обязательства по договорам. Доказать, что строительная компания и Фонд ЖКХ знали о подлоге, не удалось. Управление государственного жилищного надзора Белгородской области подавало апелляционную жалобу, но позже отказалось от неё.

А вот белгородской государственной жилищной инспекции предложили обратить внимание на нарушение и рассмотреть вопрос о привлечении Сергея Капкова, директора УК, к административной ответственности.

Кто владеет УК и стройкомпанией?

По данным системы для проверок контрагентов «Спарк», управляющая компания «Маршал» зарегистрирована в Старом Осколе в 2015 году. Её директором и главным бенефициаром все девять лет был и остаётся Сергей Капков.

Компания «РиК Строй-С» на рынке уже почти 20 лет с ОКВЭД на производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Значительную долю в выручке «РИК Строй-С» составляют государственные контракты, в том числе с Фондом ЖКХ Белгородской области и управлением капитального строительства. До середины 2023 года директором был депутат и бывший первый секретарь комитета регионального отделения КПРФ Станислав Панов. Сейчас руководителем значится Гела Алборов, однако Панов остаётся владельцем компании.

Жители дома намерены вернуть средства, которые они сдавали в фонд проведения капитального ремонта
Жители дома намерены вернуть средства, которые они сдавали в фонд проведения капитального ремонта. Фото: 1MI

Что говорят жильцы и участники истории?

Журналистка Бел.Ру связалась с героями. Депутат Станислав Панов не смог прокомментировать ситуацию, так как, по его словам, в виду своей основной деятельности не занимается делами ООО «РиК Строй-С», управляет компанией Гела Алборов. Панов также сообщил, что ему ничего неизвестно об управляющей компании «Маршал».

Ту самую собственницу, по жалобе которой прокуратура инициировала проверку, получилось найти в соцсетях. Женщина с таким же именем, Мария Груздова, подтвердила, что участвовала в судебных заседаниях по данному вопросу. Действиями Сергея Капкова, который руководит ещё одной управляющей компанией, кроме «Маршала», ООО УК «Жуков», по словам Марии, заинтересовались правоохранительные органы. Подтвердить это редакция пока не может.

Мария также заявила, что 13 февраля она записалась на приём к новому главе администрации Старооскольского городского округа Владимиру Жданову, где будет ходатайствовать от лица жильцов о нарушении их прав. Редакция намерена связаться с собственницей снова, чтобы узнать, чем закончилась встреча.

Удалось дозвониться и в управляющую компанию «Маршал». Там пообещали, после согласования, дать комментарий в течение суток. Редакция продолжит следить за развитием событий, чтобы рассказать, чем в итоге закончится эта история.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Управляющая компания#Капитальный ремонт#Эксклюзив#Новости Старого Оскола#Подделка документов
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