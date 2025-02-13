Маткапитал и другие пособия: какие выплаты увеличили с февраля

Posted 13 февраля, 14:18
Published 13 февраля, 14:18
Modified 13 февраля, 14:20
Updated 13 февраля, 14:20
Начиная с февраля текущего года для жителей Белгородской области увеличены размеры социальных выплат. В региональном отделении Социального фонда сообщили о проведении индексации на 9,5%.
Данное решение приняли на основании правительственного постановления, учитывающего показатели инфляции за прошлый год, предоставленные Росстатом. Важно отметить, что это уже не первое повышение социальных выплат в текущем году: в январе были проиндексированы пенсии, а также изменён размер прожиточного минимума.
В первую очередь очередная индексация коснулась наиболее социально уязвимых категорий населения, а именно: людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, а также других граждан, обладающих правом на получение федеральных льгот. Помимо пенсионных выплат, этим категориям лиц предоставляется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая также была увеличена на 9,5% в феврале текущего года.
Более чем 261 тысяче жителей Белгородской области, являющихся федеральными льготниками, увеличен размер как ежемесячной выплаты, так и стоимость набора социальных услуг (НСУ). С начала февраля 2024 года стоимость НСУ установлена в размере 1728,46 рублей и включает в себя обеспечение лекарственными препаратами, возможность санаторно-курортного лечения, а также оплату проезда к месту лечения и обратно. Набор соцуслуг по умолчанию предоставляется в натуральном выражении, однако гражданам предоставлена возможность заменить его денежной компенсацией.
Помимо прочего, в феврале была проведена индексация материнского капитала на 9,5%. Наибольшую выгоду от этого ощутили семьи, ещё не использовавшие средства маткапитала. Для таких семей сумма увеличилась на 59,89 тыс. руб., достигнув 690 266,95 ₽. В случае оформления повышенного материнского капитала на второго ребёнка и отсутствия каких-либо расходов по сертификату, прибавка составила 79,14 тыс. руб., увеличив сумму до 912 162,09 руб.
Важно отметить, что все увеличения произведены в автоматическом режиме.
Напомним, белгородские семьи, в которых дети получили ранения от обстрелов ВСУ, имеют право на получение выплаты в 100 тысяч рублей.