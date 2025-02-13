Маткапитал и другие пособия: какие выплаты увеличили с февраля

Более чем 261 тысяче жителей Белгородской области, являющихся федеральными льготниками, увеличен размер как ежемесячной выплаты, так и стоимость набора социальных услуг (НСУ). С начала февраля 2024 года стоимость НСУ установлена в размере 1728,46 рублей и включает в себя обеспечение лекарственными препаратами, возможность санаторно-курортного лечения, а также оплату проезда к месту лечения и обратно. Набор соцуслуг по умолчанию предоставляется в натуральном выражении, однако гражданам предоставлена возможность заменить его денежной компенсацией.