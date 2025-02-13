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Posted 13 февраля, 08:22

Published 13 февраля, 08:22

Modified 13 февраля, 08:22

Updated 13 февраля, 08:22

Лебеди

Лебеди остались под Белгородом на зимовку. Опасно ли это?

13 февраля 2025, 08:22
Фото: 1MI. Лебеди

Белгородцы переживают за оставшихся на зимовку лебедей

Белгородцев обеспокоили лебеди, оставшиеся на Ольшанце, поэтому о них жители сообщили в Экоохотнадзор. Однако поводов для беспокойства нет.

Белгородцы заметили в районе пляжа Ольшанец лебедей и попросили сотрудников Экоохотнадзора проверить птиц. После визуального осмотра оказалось, что с ними всё хорошо: они здоровы и без проблем перемещаются по льду. Лебеди остались в регионе, чтобы перезимовать здесь — в последние годы это перестало быть редкостью.

Замёрзнуть в белгородском климате эти птицы не смогут: им подходят низкие температуры региона и холодные воды для плавания. Тем не менее они выбирают места для зимовки подальше от берегов.

Помогать лебедям специалисты Экоохотнадзора не стали, поскольку нужды в этом нет. Они также напомнили, что кормить птиц хлебом и спугивать их с насиженных мест нельзя.

Видео: Экоохотнадзор региона. Лебеди на Ольшанце
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#Александра Склярова#Видео#Общество#Белгородская область#Белгород#Лебеди#Экоохотнадзор
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