Лебеди остались под Белгородом на зимовку. Опасно ли это?

Posted 13 февраля, 08:22
Published 13 февраля, 08:22
Modified 13 февраля, 08:22
Updated 13 февраля, 08:22
Белгородцы заметили в районе пляжа Ольшанец лебедей и попросили сотрудников Экоохотнадзора проверить птиц. После визуального осмотра оказалось, что с ними всё хорошо: они здоровы и без проблем перемещаются по льду. Лебеди остались в регионе, чтобы перезимовать здесь — в последние годы это перестало быть редкостью.
Замёрзнуть в белгородском климате эти птицы не смогут: им подходят низкие температуры региона и холодные воды для плавания. Тем не менее они выбирают места для зимовки подальше от берегов.
Помогать лебедям специалисты Экоохотнадзора не стали, поскольку нужды в этом нет. Они также напомнили, что кормить птиц хлебом и спугивать их с насиженных мест нельзя.