Лебеди остались под Белгородом на зимовку. Опасно ли это?

Белгородцы заметили в районе пляжа Ольшанец лебедей и попросили сотрудников Экоохотнадзора проверить птиц. После визуального осмотра оказалось, что с ними всё хорошо: они здоровы и без проблем перемещаются по льду. Лебеди остались в регионе, чтобы перезимовать здесь — в последние годы это перестало быть редкостью.