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Posted 13 февраля, 07:40

Published 13 февраля, 07:40

Modified 13 февраля, 16:13

Updated 13 февраля, 16:13

Белгородцев просят не заниматься самолечением

Количество заболевших ОРВИ и гриппом белгородцев растёт, но уже не так быстро

13 февраля 2025, 07:40
Фото: 1MI. Белгородцев просят не заниматься самолечением
Белгородцы стали реже вызывать скорую помощь и врачей на дом.

По информации регионального министерства здравоохранения, за последнюю неделю случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ стало больше на 20%. Однако рост уже не такой быстрый, как в прошлые недели.

Белгородцы также реже стали вызывать врачей на дом и бригады скорой помощи — на 17% и 11% соответственно. Госпитализация потребовалась меньшему количеству людей. В настоящее время болезнь почти у всех пациентов (98%) протекает в лёгкой форме.

В то же время медики выяснили, что наибольшее количество пациентов болели свиным гриппом (68%), который может вызвать тяжёлые осложнения, включая пневмонию.

Напомним, что из-за роста заболеваемости на карантин ранее отправили 43 школьных класса и 16 дошкольных групп. При этом некоторые учреждения пришлось закрыть полностью: пять школ и один детсад.

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Названо число закрытых и отправленных на карантин белгородских школ и детсадов
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#Александра Склярова#Опросы#Белгородская область#Грипп#Орви#Белгород
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