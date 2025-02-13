Количество заболевших ОРВИ и гриппом белгородцев растёт, но уже не так быстро

Posted 13 февраля, 07:40
Published 13 февраля, 07:40
Modified 13 февраля, 16:13
Updated 13 февраля, 16:13
По информации регионального министерства здравоохранения, за последнюю неделю случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ стало больше на 20%. Однако рост уже не такой быстрый, как в прошлые недели.
Белгородцы также реже стали вызывать врачей на дом и бригады скорой помощи — на 17% и 11% соответственно. Госпитализация потребовалась меньшему количеству людей. В настоящее время болезнь почти у всех пациентов (98%) протекает в лёгкой форме.
В то же время медики выяснили, что наибольшее количество пациентов болели свиным гриппом (68%), который может вызвать тяжёлые осложнения, включая пневмонию.
Напомним, что из-за роста заболеваемости на карантин ранее отправили 43 школьных класса и 16 дошкольных групп. При этом некоторые учреждения пришлось закрыть полностью: пять школ и один детсад.