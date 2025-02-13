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Posted 13 февраля, 11:59

Published 13 февраля, 11:59

Modified 13 февраля, 12:01

Updated 13 февраля, 12:01

В Белгородской области иностранцы совершили 210 преступлений

Иностранцы совершили больше 200 преступлений в Белгородской области. Это много?

13 февраля 2025, 11:59
Фото: 1MI.

В Белгородской области иностранцы совершили 210 преступлений

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Новости Белгорода
В России ужесточают миграционную политику, за 2024 год белгородская полиция провела 5 тыс. рейдов. Как это повлияло на статистику?

В 2024 году в Белгородской области на миграционном учёте состоит почти 15 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Среди приехавших из-за границы на территории региона по состоянию на 31 декабря 2024 года пребывало 4,3 тыс. граждан Украины, Узбекистана — 1,5 тыс., Казахстана — 1,56 тыс., а Таджикистана — 763. Как повлияло ужесточение миграционной политики?

Иностранцы и лица без гражданства совершили за год 210 преступлений, что на 26% меньше, чем в 2023 году, а в отношении приезжих — 46 преступлений (меньше на 51%).

За 5 тыс. проведённых полицией рейдов выявили около 3,9 тыс. нарушений миграционного законодательства. 215 человек выдворили из страны, 17 депортировали, а запретили въезд 377.

В 2024 году также было выявлено 12 преступлений экстремистского характера, что на 20% больше, чем за предыдущий отчётный год.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Рейды#Иностранцы#Преступления#Новости Белгорода
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