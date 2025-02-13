Иностранцы совершили больше 200 преступлений в Белгородской области. Это много?

Posted 13 февраля, 11:59
Published 13 февраля, 11:59
Modified 13 февраля, 12:01
Updated 13 февраля, 12:01
В 2024 году в Белгородской области на миграционном учёте состоит почти 15 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Среди приехавших из-за границы на территории региона по состоянию на 31 декабря 2024 года пребывало 4,3 тыс. граждан Украины, Узбекистана — 1,5 тыс., Казахстана — 1,56 тыс., а Таджикистана — 763. Как повлияло ужесточение миграционной политики?
Иностранцы и лица без гражданства совершили за год 210 преступлений, что на 26% меньше, чем в 2023 году, а в отношении приезжих — 46 преступлений (меньше на 51%).
За 5 тыс. проведённых полицией рейдов выявили около 3,9 тыс. нарушений миграционного законодательства. 215 человек выдворили из страны, 17 депортировали, а запретили въезд 377.
В 2024 году также было выявлено 12 преступлений экстремистского характера, что на 20% больше, чем за предыдущий отчётный год.