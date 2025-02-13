И. о. директора Старооскольского зоопарка наказали за пожар, в котором погибли зебры

В отношении и. о. директора зоопарка составили протокол. Его уже признали виновным: назначен штраф. Сумма не называется, однако по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ для должностных лиц наказание составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.