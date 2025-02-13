И. о. директора Старооскольского зоопарка наказали за пожар, в котором погибли зебры

Posted 13 февраля, 13:13
Published 13 февраля, 13:13
Modified 13 февраля, 13:15
Updated 13 февраля, 13:15
В Старооскольском зоопарке в январе провели проверку. Выяснилось, что животные находились в не подходящих для них условиях, которые не гарантировали необходимую безопасность. Из-за этого некоторые обитатели зоопарка погибли.
Какие именно нарушения зафиксировали в зоопарке и от чего погибли животные, не сообщается. Однако, вероятно, речь идёт о случившемся в январе пожаре, в ходе которого погибли зебры.
В отношении и. о. директора зоопарка составили протокол. Его уже признали виновным: назначен штраф. Сумма не называется, однако по ч. 1 ст. 8.53 КоАП РФ для должностных лиц наказание составляет от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Напомним, что жалобы на старооскольский зоопарк стали публиковать в Сети ещё в январе. Тогда стало известно о гибели шести зебр в результате пожара в тентовом сооружении.
Позже сообщили, что погибли пять зебр, шестой же удалось вырваться из огня и убежать. Животное удалось вовремя обнаружить и вернуть в зоопарк. Причина пожара была неизвестна.