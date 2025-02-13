Граница на замке? Поток иностранцев через Белгородскую область резко упал

Также, по данным регионального УМВД, в прошлом году вместе с этим упал уровень преступлений, совершённых гражданами других государств и не имеющих гражданства. Однако заметно меньше, чем вышеуказанный спад пересечения границы. Итого он составил 25,5%. Так, в 2024 году иностранцы совершили 210 преступлений. Против самих мигрантов — 45. Это на 52,1% меньше, чем в 2023 году, когда таких преступлений насчитывалось 94.