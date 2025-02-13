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Posted 13 февраля, 14:23

Published 13 февраля, 14:23

Modified 13 февраля, 14:25

Updated 13 февраля, 14:25

Государственная граница

Граница на замке? Поток иностранцев через Белгородскую область резко упал

13 февраля 2025, 14:23
Фото: Изображение Midjourney. Государственная граница

В Белгородской области в два раза упал поток иностранцев и лиц без гражданства

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Новости Белгорода
В 2024 году число иностранцев и лиц без гражданства, пересекающих границу РФ через регион, упало на 95,5%; въехало мигрантов — на 96,6% меньше; выехало — на 94,6%.

В 2024 году через границу РФ на участке Белгородской области прошло 17 144 иностранца и лица без гражданства. Это намного меньше показателей 2023 года, когда границу пересекли почти 382,5 тысячи человек. В Россию въехало в прошлом году 5956 иностранцев, когда в позапрошлом — 175,92 тысячи.

Кроме того, если два года назад через Белгородскую область покинули территорию РФ 206 573 иностранных лица, то в 2024 году — 11 188 человек. Получается, что за 12 месяцев по каждому из показателей произошёл спад от 94,5% до 96,6%.

На данный момент в регионе проживают 14 667 иностранных граждан. Из них 1006 человек имеют разрешение на временное проживание, 5730 — вид на жительство, а 7931 человек зарегистрирован по миграционному учёту.

Также, по данным регионального УМВД, в прошлом году вместе с этим упал уровень преступлений, совершённых гражданами других государств и не имеющих гражданства. Однако заметно меньше, чем вышеуказанный спад пересечения границы. Итого он составил 25,5%. Так, в 2024 году иностранцы совершили 210 преступлений. Против самих мигрантов — 45. Это на 52,1% меньше, чем в 2023 году, когда таких преступлений насчитывалось 94.

Иностранцы совершили больше 200 преступлений в Белгородской области. Это много?
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