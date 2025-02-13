Граница на замке? Поток иностранцев через Белгородскую область резко упал

Posted 13 февраля, 14:23
Published 13 февраля, 14:23
Modified 13 февраля, 14:25
Updated 13 февраля, 14:25
В 2024 году через границу РФ на участке Белгородской области прошло 17 144 иностранца и лица без гражданства. Это намного меньше показателей 2023 года, когда границу пересекли почти 382,5 тысячи человек. В Россию въехало в прошлом году 5956 иностранцев, когда в позапрошлом — 175,92 тысячи.
Кроме того, если два года назад через Белгородскую область покинули территорию РФ 206 573 иностранных лица, то в 2024 году — 11 188 человек. Получается, что за 12 месяцев по каждому из показателей произошёл спад от 94,5% до 96,6%.
На данный момент в регионе проживают 14 667 иностранных граждан. Из них 1006 человек имеют разрешение на временное проживание, 5730 — вид на жительство, а 7931 человек зарегистрирован по миграционному учёту.
Также, по данным регионального УМВД, в прошлом году вместе с этим упал уровень преступлений, совершённых гражданами других государств и не имеющих гражданства. Однако заметно меньше, чем вышеуказанный спад пересечения границы. Итого он составил 25,5%. Так, в 2024 году иностранцы совершили 210 преступлений. Против самих мигрантов — 45. Это на 52,1% меньше, чем в 2023 году, когда таких преступлений насчитывалось 94.