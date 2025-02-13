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Posted 13 февраля, 09:01

Published 13 февраля, 09:01

Modified 13 февраля, 09:01

Updated 13 февраля, 09:01

Три производителя свинины занимают доминирующее положение в ЦФО

ФАС: «Русагро» и «Мираторг» заняли доминирующее положение на рынке свинины в ЦФО

13 февраля 2025, 09:01
Фото: 1MI. Три производителя свинины занимают доминирующее положение в ЦФО
Федеральная антимонопольная служба выявила компании, контролирующие рынок свинины в Центральном федеральном округе.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила компании, которые занимают доминирующее положение на рынке свинины в Центральном федеральном округе. Речь о ГК «Русагро», ГК «Мираторг» и ООО «Знаменский СГЦ».

Доминирующее положение не нарушает антимонопольное законодательство, но компании должны учитывать социальную ответственность при установлении цен. Злоупотребление этим наказуемо, напомнили антимонопольщики.

После слияния с «Агро-Белогорьем» группа «Русагро» заняла второе место в списке крупнейших производителей свинины в России по итогам 2024 года.

Цены на свинину устанавливаются предпринимателями с учётом производства, хранения и доставки продукции. Врио замгубернатора, курирующий вопросы сельского хозяйства, Андрей Антоненко подчеркнул, что в регионе самые низкие цены на свинину среди регионов ЦФО, и в крупных торговых сетях она может быть дешевле из-за скидок на большие объёмы закупок.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Экономика#АПК#Свинина#Мираторг#Россия#Фас#Русагро
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