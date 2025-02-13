ФАС: «Русагро» и «Мираторг» заняли доминирующее положение на рынке свинины в ЦФО

Цены на свинину устанавливаются предпринимателями с учётом производства, хранения и доставки продукции. Врио замгубернатора, курирующий вопросы сельского хозяйства, Андрей Антоненко подчеркнул, что в регионе самые низкие цены на свинину среди регионов ЦФО, и в крупных торговых сетях она может быть дешевле из-за скидок на большие объёмы закупок.