ФАС: «Русагро» и «Мираторг» заняли доминирующее положение на рынке свинины в ЦФО

Posted 13 февраля, 09:01
Published 13 февраля, 09:01
Modified 13 февраля, 09:01
Updated 13 февраля, 09:01
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила компании, которые занимают доминирующее положение на рынке свинины в Центральном федеральном округе. Речь о ГК «Русагро», ГК «Мираторг» и ООО «Знаменский СГЦ».
Доминирующее положение не нарушает антимонопольное законодательство, но компании должны учитывать социальную ответственность при установлении цен. Злоупотребление этим наказуемо, напомнили антимонопольщики.
После слияния с «Агро-Белогорьем» группа «Русагро» заняла второе место в списке крупнейших производителей свинины в России по итогам 2024 года.
Цены на свинину устанавливаются предпринимателями с учётом производства, хранения и доставки продукции. Врио замгубернатора, курирующий вопросы сельского хозяйства, Андрей Антоненко подчеркнул, что в регионе самые низкие цены на свинину среди регионов ЦФО, и в крупных торговых сетях она может быть дешевле из-за скидок на большие объёмы закупок.