Дрон ударил по гаражу в Белгородской области: есть пострадавший

Posted 13 февраля, 14:44
Published 13 февраля, 14:44
Modified 13 февраля, 14:46
Updated 13 февраля, 14:46
Мирный житель пострадал, когда находился в гараже, по которому ударил FPV-дрон. Происшествие случилось в волоконовском селе Новое. Мужчину передали медикам со множественными осколочными ранениями ног.
В хуторе Церковный Белгородского района ещё один БПЛА ударил по автомобилю — повреждена кабина. Авто принадлежит одному из сельхозпредприятий.
Ещё одна машина попала под удар беспилотника на дороге Графовка — Ивановка в Шебекинском округе. Повреждены бампер и радиатор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Валуйках у ещё одного автомобиля пострадало лобовое стекло. По машине тоже ударил БПЛА.
Четвёртое по счёту авто подверглось атаке дрона в валуйском селе Шелаево. Помимо машины, пострадала летняя кухня в одном из дворов.
Напомним, что 12 февраля при атаках ВСУ погибла женщина, ещё пять человек пострадали. Во всех случаях произошло это в результате ударов БПЛА.