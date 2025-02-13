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Posted 13 февраля, 14:44

Published 13 февраля, 14:44

Modified 13 февраля, 14:46

Updated 13 февраля, 14:46

Повреждено четыре машины

Дрон ударил по гаражу в Белгородской области: есть пострадавший

13 февраля 2025, 14:44
Фото: 1MI. Повреждено четыре машины

Мирный житель ранен в Белгородской области после атаки БПЛА

Сюжет
Приграничье
Под удар беспилотников попали четыре района. Пострадал мужчина, повреждено несколько единиц транспорта.

Мирный житель пострадал, когда находился в гараже, по которому ударил FPV-дрон. Происшествие случилось в волоконовском селе Новое. Мужчину передали медикам со множественными осколочными ранениями ног.

В хуторе Церковный Белгородского района ещё один БПЛА ударил по автомобилю — повреждена кабина. Авто принадлежит одному из сельхозпредприятий.

Ещё одна машина попала под удар беспилотника на дороге Графовка — Ивановка в Шебекинском округе. Повреждены бампер и радиатор, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Валуйках у ещё одного автомобиля пострадало лобовое стекло. По машине тоже ударил БПЛА.

Четвёртое по счёту авто подверглось атаке дрона в валуйском селе Шелаево. Помимо машины, пострадала летняя кухня в одном из дворов.

Напомним, что 12 февраля при атаках ВСУ погибла женщина, ещё пять человек пострадали. Во всех случаях произошло это в результате ударов БПЛА.

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