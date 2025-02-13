«Домклик»: Доля новостроек в выдаче ипотеки достигла рекордных 70%

Posted 13 февраля, 15:51
Published 13 февраля, 15:51
Modified 13 февраля, 15:51
Updated 13 февраля, 15:51
Эксперты при составлении рейтинга за период с декабря 2024-го по январь 2025 года анализировали не ежемесячное количество сделок, а объём средств, выданных Сбером. Учитывались также транши (последующие выдачи).
В десятку лидеров среди субъектов РФ по объёму выдач на конец 2024 года вошли Приморский край, Свердловская, Ростовская, Тюменская области, Башкортостан, Санкт-Петербург, Москва и область, Татарстан и Краснодарский край, пишет vostokmedia.com.
Первичное жильё занимает лидирующую позицию в общем объёме ипотечных выдач по всей России. В декабре 2024 года его доля выросла до рекордного уровня в 70%, а в январе 2025 года она продолжила расти и составила почти 71%.
Регионы — лидеры по доле строящегося жилья, приобретаемого в ипотеку: Приморский край (83%), Свердловская и Ростовская области (79%), Москва (77%), Тюменская область (75%) и Санкт-Петербург (72%). В Московской области, Башкортостане, Татарстане и Краснодарском крае доля первички в ипотечных сделках оказалась ниже среднероссийского показателя в 71% и составила от 61% до 65%.
Аналитики «Домклик» объясняют рост объёмов выдач ипотеки на первичном рынке существующими мерами господдержки. Так, доля «Семейной ипотеки» в общем объёме выдач на первичном рынке в декабре 2024 года приблизилась к 74%, а в январе — к 79%. После отмены массовой льготной ипотеки под 8% «Семейная ипотека» была популярной программой на протяжении всей второй половины 2024 года.
Доля «Арктической и Дальневосточной ипотеки» в сегменте приобретаемого строящегося жилья составила 11% в декабре и 8% — в январе. Причём в регионах, где действует программа «Дальневосточная и Арктическая ипотека» (Архангельская, Читинская области и Хакасия), на долю строящегося жилья пришлось более 85% всех сделок по ипотеке в январе.
При этом на вторичном рынке объёмы выдач ипотеки снижаются. Доля таких сделок составила 22–23% в среднем по России в декабре 2024-го — январе 2025 года. Лидируют по доле сделок на рынке готового жилья регионы, где новые дома почти не строят. Это Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, Томская и Амурская области, где доля вторичного жилья достигает 40% в общем объёме выдач.
Оценивая активность спроса на ипотечном рынке жилья в целом, аналитики «Домклик» подсчитали, что выдачи ипотеки в РФ сократились на 12% в декабре по сравнению с ноябрём. Всего в декабре Сбер выдал кредитов на сумму более 150 млрд рублей. «Многие, кто планировал купить готовое жильё, поспешили оформить сделки до повышения процентных ставок», — комментируют эксперты динамику рынка, отмечая снижение спроса именно в сегменте готового жилья. Также сократился объём выдач на кредитование объектов индивидуального жилищного строительства. При этом объём ипотечных выдач на строящееся жильё остался практически неизменным.